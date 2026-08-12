23 тысячи правонарушений выявили камеры в Актюбинской области с начала года

В Актюбинской области более 14 тыс. камер, подключенных к ЦОУ полиции, с начала года помогли раскрыть 193 преступления и выявить свыше 23 тыс. правонарушений, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Важную роль играет и видеоаналитика. В рамках системы «Таза Қазақстан» выявлено 595 правонарушений, связанных с выбросом мусора и размещением негабаритных отходов в неустановленных местах. Камеры устанавливаются с учетом анализа криминогенной обстановки, а также в местах массового скопления людей, возле развлекательных заведений и на участках, где чаще всего фиксируются правонарушения, — отметили в ведомстве.

Также эффективность системы подтверждают конкретные примеры. Так, камеры зафиксировали, как двое мужчин увели в переулок сильно выпившего гражданина, после чего завладели его денежными средствами и мобильным телефоном. Информация была оперативно передана сотрудникам полиции.

В другом случае видеокамеры зафиксировали драку на мосту: трое молодых людей без видимой причины напали на двух парней и избили их. Благодаря видеозаписи личности участников удалось установить. Происходящее также было своевременно замечено сотрудниками ЦОУ.

Как подчеркнули в полиции, сотрудники ЦОУ круглосуточно контролируют ситуацию на улицах и в общественных местах, что позволяет не только оперативно выявлять правонарушения, но и своевременно направлять наряды полиции для их пресечения.

— Полиция напоминает гражданам: при возникновении угрозы безопасности необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Своевременное сообщение о правонарушении может помочь предотвратить более серьезные последствия, — говорится в сообщении Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области дроны выявили более 270 нарушений ПДД.