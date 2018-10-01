23 соглашения на $545 млн подписаны по итогам визита Главы государства в Финляндию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16-17 октября состоялся официальный визит Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндскую Республику. НК «Kazakh Invest» был организован казахстанско-финский деловой прием, приуроченный к визиту Главы государства. По итогам мероприятия состоялось подписание более 20 коммерческих и некоммерческих документов на сумму $545 млн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе казахстанско-финского делового приема бизнесмены двух стран получили возможность наладить прямые контакты и достигнуть конкретных договоренностей. Так, в рамках приема состоялось подписание 23 двусторонних коммерческих и некоммерческих документов на общую сумму $545 млн.



Между Правительством Казахстана и руководством Северного инвестиционного Банка заключено Рамочное соглашение, которое будет направлено на финансирование проектов на территории РК по принципу государственно-частного партнерства, а также капиталовложения (инвестиции, корпоративные и суверенные займы, банковские гарантии) и создание условий для трансферта технологий.

Председатель правления НК «Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев подписал меморандум о взаимопонимании между Kazakh Invest и компанией Koja касательно реализации проекта по производству инженерного оборудования. Также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Kazakh Invest и Конфедерацией финских промышленников, в состав которой входят ряд финских компании (Kone Corporation, Wartsila, Stora Enso, Kesko, Nokia Corporation). В ходе диалога Конфедерация выразила заинтересованность в реализации проектов на территории Республики Казахстан.

В рамках соглашения о развитии контейнерных перевозок между АО «KTZ Express» и Nurminen Logistics, в октябре 2018 г. стороны намерены запустить регулярные перевозки между Финляндией и Китаем через территорию Казахстана и России. Данная договоренность позволит осуществлять перевозку контейнеров по железной дороге вместо морского транспорта и поможет сократить время в пути от Финляндии до Китая.



Министерство энергетики РК и компания Wаrtsilа подписали меморандум о намерении рассмотреть возможность строительства парогазовых установок мощностью 50 МВт в городе Туркестан. На сегодня среди реализованных проектов компании в Казахстане - электростанция для Актюбинского рельсобалочного завода, запущенная в эксплуатацию в 2015 г., а также электростанция для завода «КазАзот» в Мангистауской области.