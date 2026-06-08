23 работникам образования выплатили компенсации в Костанайской области

В Мендыкаринском районе Костанайской области прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в организациях образования. После проверки 23 бывшим работникам выплатили положенные компенсации, а девять руководителей оштрафовали более чем на 800 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе надзорной деятельности установлено, что при увольнении сотрудников организаций образования им не были начислены и выплачены предусмотренные законом компенсационные выплаты.

По акту прокурорского надзора нарушения трудовых прав 23 бывших работников устранены. Им выплачены компенсации на общую сумму 150 тысяч тенге.

Также по постановлениям прокуратуры возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение требований законодательства об оплате труда. По итогу к административной ответственности привлечены девять руководителей организаций образования. Общая сумма наложенных штрафов превысила 800 тысяч тенге, которые выплатили в полном объеме.

Также прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в деятельности районного отдела образования при формировании расходов на ремонт дошкольных учреждений.

По акту надзора нарушения устранены, бюджетные потери не допущены. К дисциплинарной ответственности привлечены десять должностных лиц, включая руководителя районного отдела образования.

Ранее сообщалось, что главу городского отдела образования Костаная заключили под стражу из-за подозрения в хищении бюджетных средств.