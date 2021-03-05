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    16:08, 05 Март 2021 | GMT +6

    23 проекта в сфере ВИЭ будет реализовано в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по реализации проектов в сфере возобновляемой энергии рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 5 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 7 раз – с 240 МВт в 2015-ом до 1634,7 - в 2020 году. По итогам 2020 года в республике действуют 115 объектов ВИЭ суммарной мощностью 1634,7 МВт. Объем электроэнергии, выработанной объектами возобновляемой энергетики, составил 3,2 млрд кВт.ч», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

    По его словам, в сектор привлечено порядка 1,5 млрд долларов инвестиций, создано 1 310 постоянных рабочих мест, также в регионах страны ежегодно создается около 3 тысяч временных.

    «В 2021 году планируется реализовать 23 проекта общей мощностью 381,1 МВт и ожидается привлечь порядка 370 млн долларов инвестиций. В текущем году планируется произвести порядка 3,5 млрд кВт.ч. возобновляемой энергии. Кроме того, в течение 2021 года планируется дальнейшее развитие платформы для проведения онлайн-аукционов по ВИЭ», - заключил министр.


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