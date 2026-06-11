23 отделения по дефицитным узким профилям открыли в больницах Казахстана

В рамках масштабной программы реновации областных больниц в регионах страны открыли 23 отделения по востребованным терапевтическим профилям, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

По данным Минздрава РК, новые подразделения созданы по направлениям, потребность в которых особенно высока как среди взрослого, так и детского населения: ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, гематология, нефрология и кардиология.

Проект реализуется в рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы и направлен на повышение доступности специализированной медицинской помощи для жителей регионов.

— Всего мастер-планами предусмотрено открытие 55 новых отделений на 2700 коек в 19 областных многопрофильных больницах, 15 областных детских больницах и 19 перинатальных центрах страны. Так, на сегодняшний день уже открыто семь ревматологических отделений, четыре пульмонологических, шесть гастроэнтерологических, два гематологических, три эндокринологических, два нефрологических и два кардиологических отделения, — рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

В областных детских больницах предусмотрено открытие 22 отделений на 302 койки, из которых уже действуют девять отделений на 168 коек. В том числе планируется расширение пульмонологической, неврологической, оториноларингологической, реабилитационной, травматологической и паллиативной помощи.

По итогам первого квартала 2026 года в областных и городских стационарах страны вылечили 59 895 пациентов. При этом число пациентов, получивших лечение в стационарах областного уровня, увеличилось на 1337 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министерством здравоохранения с начала 2026 года принята и реализуется Программа реновации областных больниц, которая является частью масштабной модернизации системы здравоохранения и направлена на создание современной сети медицинских организаций, способных обеспечивать качественную, безопасную и доступную специализированную помощь жителям всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что больницу Балхаша оснастили современным оборудованием за счет возвращенных активов.