KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    23 отделения по дефицитным узким профилям открыли в больницах Казахстана

    В рамках масштабной программы реновации областных больниц в регионах страны открыли 23 отделения по востребованным терапевтическим профилям, передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    больница, медицина, врачи
    Фото: акимат Кызылординской области

    По данным Минздрава РК, новые подразделения созданы по направлениям, потребность в которых особенно высока как среди взрослого, так и детского населения: ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология, гематология, нефрология и кардиология.

    Проект реализуется в рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы и направлен на повышение доступности специализированной медицинской помощи для жителей регионов.

    — Всего мастер-планами предусмотрено открытие 55 новых отделений на 2700 коек в 19 областных многопрофильных больницах, 15 областных детских больницах и 19 перинатальных центрах страны. Так, на сегодняшний день уже открыто семь ревматологических отделений, четыре пульмонологических, шесть гастроэнтерологических, два гематологических, три эндокринологических, два нефрологических и два кардиологических отделения, — рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

    В областных детских больницах предусмотрено открытие 22 отделений на 302 койки, из которых уже действуют девять отделений на 168 коек. В том числе планируется расширение пульмонологической, неврологической, оториноларингологической, реабилитационной, травматологической и паллиативной помощи.

    По итогам первого квартала 2026 года в областных и городских стационарах страны вылечили 59 895 пациентов. При этом число пациентов, получивших лечение в стационарах областного уровня, увеличилось на 1337 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Министерством здравоохранения с начала 2026 года принята и реализуется Программа реновации областных больниц, которая является частью масштабной модернизации системы здравоохранения и направлена на создание современной сети медицинских организаций, способных обеспечивать качественную, безопасную и доступную специализированную помощь жителям всех регионов страны.

    Ранее сообщалось, что больницу Балхаша оснастили современным оборудованием за счет возвращенных активов. 

    Здравоохранение Регионы Казахстана Медицина Больницы Врачи Минздрав РК
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор