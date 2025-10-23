23 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1963) родился МОЛДАБАЕВ Каныш Танирбергенович – член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Фото: kegoc.kz

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик (1987); Карагандинский государственный технический университет, экономист-юрист (2002); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2004); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор делового администрирования (2020).

Трудовая деятельность: электрослесарь Баянаульского района электрических сетей (1987); мастер Баянаульского района электрических сетей (1987-1988); диспетчер Баянаульского района электрических сетей (1988-1989); главный инженер Баянаульского района электрических сетей (1989-1996); начальник Баянаульского района электрических сетей (1996-1997); президент акционерного общества, Баянаульский район электрических сетей (1997-1999); заместитель акима Баянаульского района Павлодарской области (1999-2004); начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2004-2007); директор филиала «Северные МЭС» АО KEGOC (2007-2009); директор департамента развития НЭС АО KEGOC (2009-2011); директор по управлению индустриальными активами АО «Самрук Казына» (2011-2012); директор департамента инновационно-технологической политики и развития АО «Самрук-Энерго» (2012); управляющий директор по развитию АО «Самрук-Энерго» (2012-2014); заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго» (2014-2015); первый заместитель председателя правления АО «Самрук-Энерго» (2015-2016); управляющий директор - член правления АО «Самрук-Энерго» (2016-2018); заместитель генерального директора АО «КАЭС» (2018-2019); руководитель сектора «Энергетика» АО «Самрук-Казына» (2019-2021); директор дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Казына» (2021); председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC (2021-2023).

На занимаемой должности с июля 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2015), «Парасат» (2021); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «KazEnergy» (2010); удостоен званий «Заслуженный энергетик СНГ» (2010), «Заслуженный энергетик КЭА» (2012), ҚР «Еңбек сiңiрген энергетик» (2021).

47 лет назад (1978) родился ДАЛМАТОВ Канатай Жорабекович – заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Фото: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

Родился в Алматинской области. Окончил Военный институт КНБ РК (2000); Центрально-Азиатский университет, магистратура.

Трудовая деятельность: заместитель начальника пограничной заставы, начальник поста, начальник пограничной заставы Зайсанского пограничного отряда; проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава органов национальной безопасности РК; заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Генерал-майор (2023).

На занимаемой должности – с октября 2024 года.

40 лет назад (1985) родился ИЛЬЯСОВ Еркебулан Сайдуллаевич – президент Ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Родился в Туркестанской области. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, специальность «Электроэнергетика» (2008).

Трудовая деятельность: сборщик трансформаторов и подстанций, монтажник, диспетчер производства ТОО «Алматинский электромеханический завод» и АО «Кентауский трансформаторный завод»; инженер-конструктор отдела главного конструктора АО «Кентауский трансформаторный завод» (2008); руководитель проекта «Производство силовых трансформаторов 35-110 кВ» (2009-2010); заместитель генерального директора управляющей компании АО «Alageum Electric» (2010-2016); генеральный директор, председатель Совета директоров ТОО «Alageum Group» (с 2016); председатель Совета Директоров ТОО «Alageum Electric» (с 2024); президент РОО «Федерация «Жамбы ату» (с 01.2023); президент Федерации по перетягиванию каната («арқан тартыс») (с 01.2024).

На занимаемой должности с февраля 2025 года.

39 летназад (1986) родился БАЙКЕН Есет Берикулы – заместитель акима города Астаны.

Фото: Акимат города Астаны

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции (2008); Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, бакалавр экономики (2010).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист управления экономики и бюджетного планирования Астаны (2008-2010); главный специалист отдела социально-культурной сферы ГУ «Аппарат акима города Астаны» (2010-2013); главный инспектор акимата Астаны, руководитель организационно-инспекторского отдела ГУ «Аппарат акима города Астаны» (2013-2016); эксперт секретариата руководителя администрации Президента РК (2016-2017); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2017-2019); аким Нуринского района Карагандинской области (2019); руководитель аппарата акима г. Астаны (2019-2020); аким района «Сарыарка» г. Астаны (2019-2022); аким района «Сарыарка» Астаны (2022).

На занимаемой должности – с февраля 2022 года.

31 год назад (1994) родился РАХМОНОВ Шавкат Бахтибаевич – боец смешанных боевых искусств.

Фото: shavkatrakhmonov94 / instagram

Родился в Узбекистане, получил гражданство Казахстана (2014).

Спортивные достижения: чемпион мира в любительском ММА по версии WMMAA (2013); чемпион Азии по ММА по версии WMMAA, второе место на чемпионате мира по ММА по версии WMMAA (2014); второе место на чемпионате мира WMMA (2015); Рахмонов защитил пояс в бою на турнире Battle of Nomads 11 (2018); на M-1 Challenge 101 завоевал пояс чемпиона М-1 в полусреднем весе (2019); выиграл бой с Карлстоном Харрисом нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night, получил первый бонус «Выступление вечера» (2022); на UFC Fight Night выиграл бой с Нилом Магни во втором раунде (2022).

Также в этот день родились:

103 годаназад (1922-1943) родилась МАМЕТОВА Маншук Жиенгалиевна – пулеметчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, гвардии старший сержант, первая казахская женщина, которой присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото: wikipedia.org

Родилась в ауле Жаскус Ординского района Уральской области Казахстана. Была пятым ребенком в семье. После смерти родителей жила у тети в Алма-Ате. Училась в средней школе, затем на медицинском рабфаке. Одновременно работала в секретариате Совнаркома Казахской ССР. В 1942 году окончила два курса Алма-Атинского медицинского института и добровольцем ушла на фронт.

В Красной Армии с августа 1942 года. Сначала ее определили писарем в штаб, затем медсестрой в полевой госпиталь. В свободное время изучила конструкцию пулемета «Максим» (метко стрелять научилась еще в институте) и добилась перевода в стрелковую часть.

15 октября 1943 года войска Калининского фронта, в составе которых воевала Маншук Маметова, вели бои за освобождение города Невеля Псковской области. Маншук, оставшись одна из пулеметного расчета, погибла, уничтожив 70 солдат противника. Похоронена в городе Невеле. Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года.