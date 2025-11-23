23 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 год назад (1954) родился ТЕМЕНОВ Талгат Досымгалиевич — актер, театральный режиссер, кинорежиссер, театральный педагог, сценарист, кинодраматург, народный артист Казахстана.

Фото: 365info.kz

Родился в Алматинской области. Окончил театральный факультет Алма-Атинской государственной консерватории имени Курмангазы (1976); Высшие курсы сценаристов и режиссеров, кинодраматург, кинорежиссер (Москва, 1986).

Трудовая деятельность: актер Талды-Курганского областного драматического театра (1976); ассистент режиссера, сценарист киностудии «Казахфильм» (1980); режиссер киностудии «Мосфильм» (1986-1988); ректор Казахского государственного института театра и кино имени Т. Жургенова (1994); художественный руководитель и кинорежиссер киностудии имени Ш. Айманова НК «Казахфильм» (2000); директор и художественный руководитель Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (2005); художественный руководитель Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева (2014); Талгат Теменов снял по своему сценарию военную драму «Кара кыз» («Смуглянка»), при содействии Государственного центра поддержки национального кино (2024).

Автор книг «Таң нұры» (1981), «Гүлназ» (1987), «Ой-жасын» (2004). Автор сценариев и режиссер фильмов «Торо» (1986), «Волчонок среди людей» (Мосфильм, 1998), «Бегущая мишень» (1991), «Станция любви» (1993), «Казнь после смерти» (1997), «Кочевники» (2005). Автор пьес и режиссер спектаклей «Голубое такси», «Яблоневый сад», «Приглашение в Мулен Руж», «Соловьиная ночь», «Волчонок под шапкой».

Награжден орденом «Құрмет», «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері» (1993).

67 летназад (1958) родился КАСАНОВ Зиятдин Исмиханович — президент турецкого национального центра «Ахыска».

Фото: assembly.kz

Родился в Алматы. Окончил Алматинский институт народного хозяйства.

Трудовая деятельность: работал в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства КазССР на различных должностях (1981-1995); создал ряд крупных предприятий с привлечением иностранного капитала (1992); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Всемирной Ассоциации турок-ахыска «DATÜB» (1999); объединил более 70 предприятий под брендом «Kassanov Investment Group».

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Золотой орел» (2005); премией «За вклад в развитие, укрепление и сохранение международных связей в тюркском мире» (2006); почетный доктор Европейского университета «Человек солнца».

63 года назад (1962) родился БАСИН Вадим Борисович — генеральный директор АО «QARMET».

Фото: Акимат Карагандинской области

Родился в Семипалатинске. Окончил Карагандинский политехнический институт, автоматизация и электрификация горных работ (1985); Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники, промышленная электроника (1990).

Трудовая деятельность: электромонтер на металлургическом комбинате (1986-1995); заместитель начальника цеха по электрооборудованию аглофабрики комбината (1995-2003); главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» (2003-2011); директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» (2011-2013); заместитель исполнительного директора по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» (2013); исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» (2017-2021), заместитель акима Карагандинской области; первый заместитель акима Карагандинской области (2021-2023); исполняющий обязанности гендиректора АО «АрселорМиттал Темиртау» (2023).

На занимаемой должности — с декабря 2023 года.

Награжден орденами «Отан», «Құрмет»; «Қазақстанның Еңбек Ері».

48 лет назад (1977) родился ЕГЕМБЕРДЫ Ергали Куандыкулы — председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, экономист (2003); Дипломатическую академию ЕНУ (2005); Бостонский университет (США) (выпускник программы «Болашак»).

Трудовая деятельность: юрист департамента финансов г. Астаны (2000); главный специалист аппарата акима г. Астаны (2000-2001); начальник отдела генеральной дирекции СЭЗ «Астана — новый город» (2001); заместитель начальника, начальник управления по организации торговли и выдачи разовых талонов на рынках г. Астана (2001-2002); начальник отдела комитета по связи и информатизации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2002-2003); вице-президент ОАО «АФДАН» (2003-2004); заместитель начальника департамента жилья г. Астана (2004); заместитель акима района «Сарыарка» г. Астана (2004-2006); начальник управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области (2006-2007); заместитель акима г. Караганда (2007-2008); аким района имени Казыбек би г. Караганда (2008-2009); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2009-2010); главный инспектор канцелярии Премьер-министра РК (2010-2012); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (2012); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2012-2013); заместитель министра здравоохранения и социального развития РК (с 2014 года); руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы (2017-2018); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); аким района «Сарыарка» г. Астана (2019); аким района «Сарыарка» г. Нур-Султан (2019-2020); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023); руководитель аппарата Министерства финансов РК (2023-2025).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

47 лет назад (1978) родился АНБАЕВ Руслан Акимжанович — аким района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Фото: pkzsk.info

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность: старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999); главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя налогового комитета по Тимирязевскому району (2002-2008); председатель налогового комитета, начальник налогового управления по Есильскому району (2008-2011); начальник налогового управления, руководитель налогового управления по Тайыншинскому району (2011-2014); главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждения терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2015); заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (2015-2019); аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (2019-2020); аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2020-2022); аким города Петропавловск (2022-2023).

На занимаемой должности — с июля 2023 года.

43 года назад (1982) родился ДАНИЯРОВ Эльдар Нурланович — начальник Департамента полиции области Абай.

Фото: Департамент полиции города Астаны

Родился в городе Караганде. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: старший инспектор отдельного специализированного батальона дорожной полиции УДП Департамента внутренних дел г. Астана (2009-2010); госавтоинспектор регистрационно-экзаменационного отдела Управления дорожной полиции Департамента внутренних дел г. Астана (2010-2014); старший госавтоинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД г. Астана (2014-2015); заместитель начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД г. Астана (2015-2016); начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции ДВД г. Астана (2016-2019); заместитель начальника Управления тылового обеспечения ДП столицы (2019-2021); начальник Управления тылового обеспечения Департамента полиции г. Астана (2021-2022); заместитель начальника Департамента полиции г. Астана (2022-2024); первый заместитель начальника Департамента полиции города Астаны (2024-2025).

На занимаемой должности с сентября 2025 года.

41 год назад (1984) родился АТАМУРАТОВ Куралбек Буркитбаевич – руководитель Управления культуры Костанайской области.

Фото: GOV.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Евразийский Национальный Университет, специальность «Связь с общественностью» (2005).

Трудовая деятельность: работа на различных должностях в министерстве культуры и информации (2005-2009); пресс-секретарь АО «Национальная компания „Продовольственная контрактная корпорация“ (2010-2012); главный организатор, участник крупнейших культурно-массовых мероприятий в Алматы, продюсер выпуска теле-видео продукции с трансляцией на телеканалах РТРК „Казахстан“, „Хабар“, „31 канал“, „Алматы“ (2013-2019); вице-президент ассоциации автодорожников Казахстана (2019); руководитель управления культуры, архивов и документации Северо-Казахстанской области (08.2019-05.2023).

На занимаемой должности с мая 2023 года.

40 лет назад (1985) родился АЛЬЖАН Ерлан Ибрагимулы — заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Фото: GOV.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «Юриспруденция» (2008); Карагандинский университет «Болашак» (2014) специальность «Финансы»; Региональный социально-инновационный университет (2018) специальность «Магистр юридических наук»

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела документирования и регистрации населения Управления юстиции по г. Караганда (2009-2011); главный специалист-секретарь судебного заседания Канцелярии Шетского районного суда № 2 Канцелярии областного суда Карагандинской области (2011-2012); главный специалист отдела расследований и правового обеспечения Антимонопольной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Карагандинской области (2012-2013); эксперт, главный эксперт Управления по исковой работе Департамента юридической службы Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) (2013-2014); главный эксперт, руководитель Управления контроля и претензионно-исковой работы Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2019); заместитель председателя Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК (2019-2020); директор департамента расследований Агентства по защите и развитию конкуренции РК (2020-2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.