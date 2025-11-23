23 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день борьбы с безнаказанностью

Учрежден в 2011 году Международной ассоциацией по защите свободы слова (IFEX). В качестве даты выбрано 23 ноября, так как в этот день в 2009 году в городе Ампатуан (провинция Магинданао, Филиппины) были похищены и убиты 58 человек, в том числе 32 журналиста и работника средств массовой информации. Это самое смертоносное преступление против журналистов в новейшей истории.

Задача Международного дня борьбы с безнаказанностью — добиться правосудия для людей, подвергшихся преследованиям за осуществление своего права на свободу выражения, а также привлечь внимание общественности к проблеме безнаказанности.

Международный день акварели

Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (1918-2003). Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан. Основополагающими документами в двусторонних отношениях являются Договор о вечной дружбе и Договор об углублении экономического сотрудничества.

Республика Узбекистан — государство в центре Центральной Азии, реки Сырдарья и Амударья огибают страну с двух сторон. Ее площадь — 447 900 кв. км. Столица — Ташкент. Государственный язык — узбекский. Национальная валюта — сум. Глава государства и правительства — президент, избираемый на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на пять лет (с правом одного переизбрания). В составе Узбекистана находится Республика Каракалпакстан, ее площадь составляет около 37% от всей территории страны.

В 2000 году Булаевский район Северо-Казахстанской области был переименован в район имени Магжана Жумабаева — знаменитого казахского писателя, поэта и государственного деятеля, родившегося на территории этого района.

Район Магжана Жумабаева — административно-территориальная единица второго уровня в составе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр — город Булаево.

В 2010 году в Министерстве иностранных дел РК состоялось торжественное гашение почтового блока из трех художественных марок, посвященных саммиту ОБСЕ.

На почтовом блоке изображены резиденция «Акорда», Дворец независимости, Дворец мира и согласия, монумент «Қазақ елі» на фоне казахстанского флага. Печать марок выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая. Марки выпущены тиражом в 900 тысяч штук. Автором художественной миниатюры является художник Данияр Мухамеджанов.

В 2010 году казахстанские ученые получили первые микроклоны яблонь сорта «Алматинский апорт». Площади для выращивания этого сорта яблок имеются в предгорьях Алатау на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря.

В 2010 году в Казахстане за выдающиеся достижения людей с ограниченными возможностями в области культуры, спорта, образования и общественной деятельности учреждена первая ежегодная общественная премия «Самғау». Ее уникальность заключается в объединении всех инвалидов — по слуху, зрению, общим заболеваниям, с нарушением опорно-двигательного аппарата — в едином творческом соревновании.

В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Год змеи» «proof» качества номиналом 500 тенге из серии монет «Восточный календарь».

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках.

В 2014 году в Душанбе вышла в свет книга писателя, переводчика, почетного доктора философии в области литературы, академика Академии художеств Таджикистана Абдугаффора Абдужабборова «Сын казахской земли», посвященная жизни и творчеству легендарного актера театра и кино, народного артиста СССР и Казахстана, лауреата Госпремии СССР и Республики Казахстан Асанали Ашимова.

В 2016 году в ходе совместного заседания палат Парламента РК была принята Декларация 25-летия независимости Республики Казахстан — краткая версия летописи новейшей истории Казахстана, обращенная к современникам и будущим поколениям.

В 2016 году в американском городе Лодердейл-бич, штат Флорида, состоялся чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов, на котором казахстанец Мурат Кинтонов, выступавший в весовой категории до 100 кг в группе М4, стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов.

В 2018 году за вклад в развитие современного пятиборья в Казахстане неоднократный победитель и призер всесоюзных и международных соревнований Тимур Досымбетов был включен в Зал славы Международного союза современного пятиборья.

За 70 лет существования Международного союза современного пятиборья в Зал славы UIPM было включено всего 15 человек.

В 2019 году Посольством Казахстана в Литве совместно со Всемирной федерацией тогызкумалак было представлено первое методическое пособие по казахской национальной игре на литовском языке, отпечатанное издательством «ŽARA». В Литве знакомство с казахской национальной игрой состоялось в 2018 году, а уже в 2019-м латышские игроки приняли участие в чемпионате мира по тогызкумалак в Стамбуле.

В 2019 году воинской части Вооруженных сил Казахстана в Алматы было присвоено имя полковника Бориса Керимбаева — легендарного «Кара майора». Таким образом было увековечено имя казахского офицера, который является примером исполнения воинского долга, доблести и чести для военнослужащих разных поколений.

Прозвище «Кара майор» командир получил от своего личного состава и именно так остался в памяти военнослужащих.

В 2020 году Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) стал подписантом Расширенного многостороннего меморандума Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) о взаимопонимании в отношении консультаций и сотрудничества, и обмена информацией (EMMoU).

МФЦА стал первым регулятором в регионе Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, который стал подписантом EMMoU. AFSA намерен продолжить дальнейшую работу по применению передовых мировых практик, способствовать более широкому международному сотрудничеству и поддержке органов регулирования ценных бумаг.

В 2023 году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ стали международная и региональная безопасность, задачи и общие интересы государств, входящих в блок.

В 2024 году слет волонтерских организаций Казахстана и России прошел в Алматы. Встреча объединила лидеров добровольческого движения двух стран для укрепления сотрудничества и обмена опытом. На открытии мероприятия выступили министр культуры и информации РК Аида Балаева и представитель администрации Президента РФ Антон Рыбаков.