23 новых школы строятся в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день по области ведется строительство 23 школ из всех источников финансирования.Из них за счет бюджетных средств ведется строительство 8 школ, 15 школ строятся в 7 районах области в рамках социальных обязательств компании КПО Б. В. Из них 18 школ планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» по области запланировано строительство 18 школ на 16 200 мест на 2023-2025 годы. Из них строительство 9 школ планируется начать в текущем году и завершить в 2024 году, остальные 9 школ в начало строительства в 2024 году и завершить в 2025 году.

На сегодняшний день начато строительство 5-ти школ. По строительству 4-х школ проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика.

В текущем году на капитальный ремонт 6-ти объектах образования выделено 678,7 млн. тенге. В августе по 3-м школам из 6-ти будут завершены работы по капитальному ремонту, остальные 3 школы планируется завершить до конца года из-за отставания от графика. В организациях образования, ремонт которых не завершен, учебный процесс организуется в других социальных объектах