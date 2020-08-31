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23 новые школы построят в Алматинской области

31 Августа 2020 17:31
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23 новые школы построят в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии нового учебного года в селе Айтей Карасайского района с населением более 5 тысяч человек сдали в эксплуатацию новую школу. Школа рассчитана на 1200 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационную площадку Алматинской области.

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Открытие учебного заведения является одним из важнейших событий в жизни жителей небольшого села. Потому как уже в этом учебном году ученики смогут продолжить обучение в полностью укомплектованной школе.

А самое главное - новое образовательное учреждение способствует решению одной из главных проблем - трехсменного обучения. Так как до этого дети учились в несколько смен в единственной школе посёлка. Но в 2018 году в рамках государственно-частного партнерства и при поддержке главы региона Амандыка Баталова началось строительство новой школы. На сегодняшний день работы полностью завершены и уже в этом учебном году родители смогут отправить своих детей в просторную и современную школу.

«В области предусмотрено строительство 23 школ, 17 из них решат проблему трехсменного обучения. К 1 сентября уже сданы 5 школ, а до конца года завершится строительство еще 3 школ», - говорит руководитель управления образования Алматинской области Майгуль Омарова.

В рамках госпрограммы также предусмотрено строительство еще 6 школ по 1500 мест и 1 школа на 1200 мест на общую сумму 29,9 млрд тенге.

Помимо этого в 2020 году проводится капитальный ремонт 55 объектов образования на сумму 23,9 млрд тенге.

А ко Дню знания, кроме новой школы села Айтей, сданы в эксплуатацию еще несколько школ в Жамбылском, Коксуском, Илийском районах и в станции Шамалган.



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#Алматинская область   #Образование   #Строительство  
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