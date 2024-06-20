23 многоквартирных дома строят в Кокшетау

Сегодня в Кокшетау ведется строительство 23 многоквартирных жилых домов, 14 из которых планируют сдать в текущем году. Об этом сообщил на брифинге аким города Кокшетау Бауржан Гайса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как подчеркнул градоначальник, важным аспектом социально-экономического развития Кокшетау является улучшение качества жизни его жителей. В этом направлении работа и ведется.

- Основные показатели социально-экономического развития выполнены. Сегодня в Кокшетау строятся 23 многоэтажных жилых дома. Из них 14 домов планируется сдать в этом году, 9 – в 2025 году, - проинформировал Бауржан Гайса.

Всего в текущем году введена в эксплуатацию 81 тысяча квадратных метров жилья.