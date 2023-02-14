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23 млрд долларов изъяли из Нацфонда за последние 10 лет

14 Февраля 2023, 16:09
23 млрд долларов изъяли из Нацфонда за последние 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова озвучила основную причину снижения активов Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пик Нацфонда, максимальная рыночная стоимость фонда была достигнута в 2014 году, когда валютная часть фонда составляла 73 млрд долларов. Ну, снижение активов Нацфонда в основном связано с большими изъятиями, которые пришлись на 2020 год, это год пандемии, 2021 год – это постпандемическое восстановление», - сказала Алия Молдабекова на обсуждении проекта по выплате части доходов Нацфонда детям.

По ее словам, с учетом расходов и доходов, активы снизились на 15 млрд долларов.

«Итого за последние 10 лет общий объем нетто изъятий из Нацфонда составил минус 23 млрд долларов, а инвестиционный доход составил 8 млрд долларов. Итого мы имеем нетто снижения активов фонда за 10 лет минус 15 млрд долларов», - уточнила спикер.


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