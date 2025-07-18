$2,3 млн ушли за границу — казахстанскую компанию оштрафовали на 239 млн тенге

ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной Компанией на поставку товара общей стоимостью 6 млн долларов США. Однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов.

Оставшиеся 2,3 млн долларов фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств.

По данным прокуратуры, денежные средства были перечислены нерезиденту. При этом казахстанская компания не приняла мер по возврату суммы, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации.

По факту прокуратура области инициировала административное производство по части 2 статьи 251 Кодекса об административных правонарушениях РК – «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».

Постановлением суда города Конаев ТОО «Т» признано виновным. Организация оштрафована на сумму 239 млн тенге. Судебный акт вступил в законную силу.

Прокуратура Алматинской области продолжает работу по выявлению и пресечению аналогичных нарушений.

Ранее депутаты обратились в Генпрокуратуру РК касательно нарушений в фармацевтической отрасли.