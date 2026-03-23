23 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1966) родился ЖАНБЫРШИН Едил Терекбаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Родился в Гурьевской (ныне — Атырауская) области. Окончил Алма-Атинский энергетический институт, инженер-теплоэнергетик (1990).

Трудовая деятельность: ассистент Алма-Атинского энергетического института (1990-1992); ведущий специалист МО РК (1992-1993); старший преподаватель, доцент, ученый секретарь Актауского политехнического института (1993-1995); декан нефтехимического факультета Актауского университета (1995-1999); заместитель директора Актауского филиала Центрально-Азиатского университета (1999-2000); директор Актауского филиала Карагандинского государственного университета (2000-2007); первый заместитель председателя Мангистауского филиала НДП «Hyp Отан» (2007-2010); аким г. Актау (2012-2015); заместитель директора ТОО «Азия Техно Сервис» (с 2015 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член комитета по вопросам экологии и природопользованию (2021-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

60 лет назад (1966) родилась ТУРЕНОВА Калия Батталовна — заместитель акима города Петропавловска.

Родилась в селе Боевое Исилькульского района Омской области. Окончила Петропавловский педагогический институт им. Ушинского в 1988 году по специальности «учитель русского языка и литературы»; Академию государственного управления при Президенте РК в 2021 году по специальности «магистр регионального развития».

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы Булаевской СШ № 2 Северо-Казахстанской области (1988-1993); заведующей отделом по языкам Булаевской районной администрации Северо- Казахстанской области (1993-1998); заведующий отделом внутренней политики и социально-культурной сферы аппарата акима района М. Жумабаева Северо- Казахстанской области (1998-2003); заместитель акима района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2003-2006); менеджер, главный менеджер департамента по Акмолинской области АО «НК „СПК „Сарыарка“ (2007-2009); главный менеджер отдела кадров административного департамента АО „Национальная компания „Казахстан инжиниринг г. Астана“ (2009-2011); руководитель отдела управления человеческими ресурсами ТОО „Еврокоптер Казахстан Инжиниринг“ г. Астана (2011-2015); начальник отдела по работе с персоналом ТОО „Мырза-Хан“ г. Астана (02.2017-2019); руководитель КГУ „Аппарат акима города Петропавловска“ (2019-04.2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

54 года назад (1972) родился ТАЖИМУРАТОВ Габит Калиевич — президент ОЮЛ «Ассоциация гражданской авиации Казахстана», депутат маслихата города Астаны VIII созыва.

Родился в городе Кунграде (Каракалпакская АССР). Окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации (1997), специальность «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей»; Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы (2000), специальность «Правоведение»; Международная бизнес школа «IBS Astana» и «EU» (2018), магистр делового администрирования; Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы (2000), специальность «Правоведение»; Международная бизнес школа «IBS Astana» и «EU» (2018), магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: рабочий РЭУ — 5, г. Москва (1993-1994); рабочий 1-го разряда Су № 19, ГМП Мосинжстрой, г. Москва (1994-1995); ведущий эксперт отдела сертификации эксплуатантов ВС Государственного авиационного регистра МТиК РК, г. Алматы (1998-1999); главный эксперт-аудитор, начальник отдела по техническому аудиту эксплуатантов коммерческого воздушного транспорта и авиации общего назначения ЗАО «Казавиасертификация», г. Алматы (1999-2001); главный специалист отдела правового обеспечения деятельности системы органов юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК г. Астана (2001-2002); начальник отдела регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2002-2003); начальник управления регулирования деятельности авиакомпаний Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК (2003-2008); начальник управления развития гражданской авиации департамента стратегического планирования и развития транспортно-коммуникационного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций РК (2008-2010); заведующий сектором транспортного обеспечения отдела официальных мероприятий и внешних связей Управление делами Президента Республики Казахстан (2010-2014); заместитель генерального директора ТОО «Airport Management Group» (2014-2015); заместитель председателя правления, управляющий директор по операционной деятельности, управляющий директор по взаимодействию с госорганами АО «Международный аэропорт Астана» (2015-2019); заместитель председателя правления Международного аэропорта Астаны по инфраструктурному обеспечению (2019-12.2019); председатель правления АО «Международный аэропорт Астаны» (12.2019-09.2022).

53 года назад (1973) родился САДЫР Ербол Абилхайырулы — первый заместитель акима области Абай.

Родился в с. Тасты Созакского района Туркестанской области. Окончил Казахскую государственную академию управления (1994) специальность «Экономист».

Трудовая деятельность: заместитель главного врача по экономике Сузакской районной больницы (1994-1995); главный специалист, заведующий отделами экономики, экономики и поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки предпринимательства и развития Сузакского района (1995-2002); заместитель начальника управления по поддержке предпринимательства Южно-Казахстанской области (2002-2005); начальник отдела инвестиционной политики Южно-Казахстанской области (01.2005-2009); начальник управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области (05.2009-05.2013); заместитель акима Южно-Казахстанской области (05.2013-09.2017); заместитель акима Туркестанской области (14.09.2017-08.2019); заместитель акима города Шымкент (08.2019-02.2020); первый заместитель акима г. Шымкент (2020).

На занимаемой должности с апреля 2025 года.

40 лет назад (1986) родился ҚҰРМАНБЕК Олжас Құрманбекұлы – заместитель акима Алмалинского района города Алматы.

Родился в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Окончил КазГЮУ по специальности «Юриспруденция» (2008); Казахский национальный университет имени Абая по специальности «Менеджмент» (2011); магистратуру в Академии государственного управления при Президенте РК по специальности «Юриспруденция» (2013), магистр юридических наук.

Трудовая деятельность: инспектор по делопроизводству Агентства РК по защите конкуренции (2008); эксперт, главный эксперт юридического управления Национального космического агентства РК; в разные годы работал на различных должностях в АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“; главный инспектор единой службы развития персонала аппарата акима города Алматы (2021-2022); заместитель руководителя аппарата акима области Абай (2022-2024); руководитель управления государственных закупок области Абай (2024-2025).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.

Также в этот день родились:

101 год назад (1925-1983) родился БУКЕТОВ Евней Арыстанович — казахский химик-металлург, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, член Союза писателей СССР.

Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский горно-металлургический институт (Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева).

Е. Букетов — основатель нового направления в химии — химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Им разработаны пиро- и гидрохимический способы извлечения селена и теллура из медеэлектролитных шламов, уточнена классификация химических аналогов в периодической системе элементов Д. И. Менделеева, обоснована возможность гидрогенизации углей металлургическими раскислителями.

Автор более 50 изобретений, 10 патентов, ряда повестей о деятелях науки и культуры. Занимался переводами произведений мировой классики.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. В 1992 году Карагандинскому государственному университету присвоено имя академика Е. Букетова.

99 лет назад (1927-2021) родился КИРАБАЕВ Серик Смаилович — ученый-литературовед, доктор филологических наук, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая (1951).

Трудовая деятельность: после окончания института, обучаясь в аспирантуре, одновременно работал старшим редактором в Казахском издательстве художественной литературы, заведующим отделом редакции журнала «Әдебиет және искусство» (ныне «Жулдыз»), редактором журнала «Пионер», а затем заведующим отделом литературы и искусства редакции газеты «Социалистік Қазақстан».

С. Кирабаев — один из авторов учебника казахской литературы для 9-10 классов. В соавторстве с Б. Кенжебаевым С. Кирабаев написал учебное пособие «Казахская литература XX века» (1958). Награжден несколькими медалями.