23 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день метеорологии

Учрежден ООН, отмечается с 1961 года в честь основания в 1950 году Всемирной метеорологической организации (ВМО). Эта организация является компетентным органом ООН по вопросам состояния атмосферы и гидросферы Земли, а также по вопросам состояния климата. В состав ВМО входят 189 государств-членов и территорий.

СОБЫТИЯ

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Венгерской Республикой.

Венгрия — государство в Центральной Европе. Расположено в центральной части бассейна реки Дунай. Площадь — 93 036 км2. Столица — г. Будапешт. Официальный язык — венгерский. Денежная единица — венгерский форинт. Глава государства — президент, избираемый парламентом республики сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания). Президент также является главнокомандующим вооружёнными силами страны.

В 2010 году средней школе № 229 г. Москвы присвоено имя Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Этот выбор обусловлен тем, что школа, одна из старейших в городе, находится у станции Крюково, в центре сегодняшнего Зеленограда, на месте кровопролитных боев за оборону г. Москвы и бессмертного подвига бойцов 316-й дивизии под командованием И. В. Панфилова. При содействии казахстанской стороны проводится работа по оснащению школы современным учебно-техническим оборудованием.

2016 году Международный координационный совет программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) включил 20 новых объектов во Всемирную сеть биосферных заповедников. Среди них — «Барсакелмес», общая площадь заповедной территории которого составляет 105879 га, а буферной зоны — 54 га. Расположен в Аральском районе Кызылординской области в 300 км на юго-запад от г. Аральска и в 210 км на запад от г. Казалинска.

В 2016 году на Всемирном конгрессе биосферных резерватов, прошедшем в перуанском городе Лиме, был представлен проект российско-казахстанского трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай».

Этот резерват, который создается на землях Катунского заповедника в России и Катон-Карагайского национального парка в Казахстане, может стать первой особо охраняемой территорией такого высокого статуса в Азии.

В 2017 году в День журналистов-друзей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине между МИА «Казинформ» и Секретариатом ШОС был подписан контракт о сотрудничестве.

Документ подписали заместитель генерального директора МИА «Казинформ» Жасулан Тойболдин и заместитель генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае Садык Акижанов был избран вице-президентом пресс-клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В 2021 году казахстанские ученые создали первый в мире препарат от радиации, созданный на основе аминокапроновой кислоты, которая используется при хирургических операциях для остановки кровотечения. Учёные выяснили, что это химическое соединение не подвергается радиационному облучению.

Казахстанские ученые уже получили патент на препарат. Его в качестве профилактики могут использовать работники АЭС или люди, которые подверглись облучению.

В 2022 году Международному аэропорту Уральска присвоили имя Героя Советского союза Маншук Маметовой.

Маншук Маметова — уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В 2022 году в Турции вышла в свет книга, в которой подробно рассказывается о жизни и спортивной карьере выдающегося борца, казахского чемпиона и Героя труда из Алматинской области Жаксылыка Ушкемпирова.

Как отметил турецкий журналист и переводчик Уфук Тузман, биография великого спортсмена Жаксылыка Ушкемпирова служит примером для всего тюркского мира и именно поэтому турецкая молодежь должна знать об этом.

«Для нас является большим счастьем описывать в книге те моменты из жизни Жаксылыка Ушкемпирова, где молодой и талантливый спортсмен одолевает все сложности, подготовленные ему судьбой, отстояв при этом честь и достоинство казахского народа на международном уровне», — добавил Уфук Тузман.

В 2023 году копилка женской сборной Казахстана по боксу пополнилась бронзовой медалью мирового первенства в Индии. Награду завоевала спортсменка из Костанайской области Надежда Рябец. В полуфинале она померилась силами с китаянкой Ян Лю в весе до 66 кг. Почти равный поединок в итоге завершился удачей боксерши из Поднебесной, которая выиграла со счетом 4:1.

В 2024 году в рамках экологической акции «Час Земли» в Астане отключили подсветку 33 зданий на час. «Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд человек со всего мира. Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку.

В 2025 году звуки казахской домбры и кобыза покорили сердца зрителей Брюсселя и Парижа. На сценах «Bozar» и «Théâtre de la Ville» в честь Наурыза прошли аншлаговые концерты с участием артистов из Казахстана, Узбекистана и Ирана.

В 2025 году школьница из Тараза Асылым Амиржан для борьбы с комарами разработала специальную москитную сетку, пропитанную эфирными маслами. В поиске инновационного подхода в борьбе с кровососущими насекомыми, у нее возникла идея создания москитной сетки из тканевых нитей, которые пропитаны эфирными маслами лемонграсса, эвкалипта, розмарина, гвоздики, тимьяна и шалфея. Пропитанные нити москитной сетки должны стать химическим барьером за счет испарения органических веществ.