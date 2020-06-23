23 июня – профессиональный праздник государственных служащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 июня – День государственных служащих. Причем не только в Казахстане. Политолог Юрий Булуктаев рассказал историю этого праздника.

В марте 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 57/277, провозгласившую 23 июня - Днем государственной службы Организации Объединенных Наций (United Nations Public Service Day). С тех пор он отмечается каждый год, передает МИА «Казинформ».

«Все страны и все люди нуждаются в государственной службе, которая должна быть компетентной, оснащенной и хорошо обеспеченной ресурсами. Государственная служба должна быть многообразной и этической. Ее целью должно быть эффективное служение людям и улучшение жизни самых бедных и наиболее уязвимых членов общества» — из послания 8-го Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

ООН призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие значение и вклад государственной службы в процесс развития общества, проводить награждение государственных служащих, а также ориентировать жизненные интересы молодежи в направлении принятия решений о карьере государственного служащего.

Указом первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2013 году 23 июня был утвержден Днем государственного служащего. Так, начиная с 2014 года, в Казахстане начали отмечать День государственного служащего.

Государственная служба – один из важнейших элементов всей государственной системы, которая играет ведущую роль в организации государственного управления. Мировой опыт свидетельствует о том, что только эффективная государственная власть способна повысить уровень и качество жизни населения, а также решить социально-экономические проблемы. Реализовать задачи такого масштаба можно посредством конкретных действий личного состава, находящегося на службе у государства - государственных служащих. Иначе говоря, в любом организованном обществе невозможно обойтись без государственного управления, а значит и без государственных служащих.

Система госслужбы Казахстана прошла долгий путь становления. Значителен ее вклад в утверждение и укрепление независимости страны. Правовую основу государственной службы составляют Конституция Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон РК «О государственной службе», иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. Закон «О государственной службе» регламентирует принципы ее формирования и комплектования, функционирования, права и обязанности служащих. К основным приоритетам госслужбы в Казахстане отнесены прозрачность, эффективность, ориентированность на запросы населения.

Необходимость модернизации государственной службы и формирования эффективного госаппарата в интересах общества практически всегда в своих выступлениях или в Посланиях народу Казахстана подчеркивал Нурсултан Назарбаев. И сейчас свою заинтересованность в эффективном государственном аппарате ведомая им партия «Nur Otan» старается подтвердить через проведение праймериз.

О повышении эффективности госаппарата президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на расширенном заседании правительства 15 июля 2019 года: «Государственная служба – это служение своей стране и народу. Это особое призвание. Поэтому те государственные управленцы, которые решились встать на этот путь, должны понимать, что к ним особые требования, с них особый спрос». 16 июля 2019 года Касым-Жомарт Токаев, в ходе встречи с председателем Агентства по делам государственной службы, указал на необходимость разработки Концепции развития государственного управления, которая должна предусматривать повышение эффективности госслужбы и усиление требований к государственным управленцам.

Поскольку государственная служба — это профессиональная деятельность в аппарате государственного управления, одним из принципов, на которых основана государственная служба в РК, является профессионализм государственных служащих. Профессионал - это человек, сделавший определённое занятие (дело) своей профессией; человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом; хорошо подготовленный для работы в определённой сфере специалист, имеющий навыки, квалификацию, а при необходимости и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности. В научно-фантастической повести Айзека Азимова «Профессия», опубликованной в 1957 году, показано, что способность думать, учиться, внедрять инновационные решения и стремиться улучшить профессию — всё это делает профессионал, а не его звание. А чтобы стать профессионалом, то есть способным и успешным человеком в любой профессии, необходимы три вещи: природа, учёба и практика. Все это в полной мере относится и к госслужащим. Ведь государственный служащий - гражданин, занимающий государственную должность и исполняющий ее на профессиональной основе (постоянно и за оплату). Задачи и функции государства становятся при их практической реализации, задачами и функциями государственных служащих. Следовательно, от государственных служащих зависит функционирование государства.

Понятие государственного служащего в Казахстане определено Статьей 1 Закона РК «О государственной службе»: «это гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка Республики Казахстан должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства».

Согласно классификации государственных должностей государственных служащих, государственные должности государственных служащих учреждаются в соответствии с Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Для административных государственных служащих устанавливаются категории государственных должностей. Для политических государственных служащих категории государственных должностей не устанавливаются.

Реестр должностей политических и административных государственных служащих утверждается Президентом Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа. По состоянию на 1 января 2019 года штатная численность государственных служащих составила 98 726 единиц, из них политических – 453, корпуса «А» – 285, корпуса «Б» – 97 988.

В своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» президент страны К.Токаев объявил о том, что с 2020 года правительство приступит к постепенному сокращению численности государственных служащих, а высвободившиеся средства направит на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпаний будет сокращено на 25 процентов.

За годы независимости государственная служба в Казахстане неоднократно подвергалась реформированию. Все реформы в системе госслужбы республики были призваны повысить ее качественный потенциал, обеспечить реализацию общей стратегии и координацию практической деятельности государственных органов по работе с кадрами, осуществлять государственную кадровую политику в стране на основе единых методологических подходов.Не всегда это удавалось, поскольку частые реорганизации и связанная с этим необоснованная ротация кадров зачастую приводили к нарушению принципа ответственности за последствия принимаемых решений. Допускались и просчеты в подготовке управленческих кадров, системе стимулирования и контроля за их деятельностью.

В настоящее время предлагаются различные методы повышения результативности органов управления. Во-первых, ставится задача сокращения административного давления на предпринимательские структуры и наведения порядка в сферах, где присутствует избыточное государственное вмешательство. Ее выполнению будут способствовать следую­щие меры: принятие закона, направленного на уменьшение регулирования бизнеса, повышение качества услуг субъектов естественных монополий, установление этим субъектам и энергопроизводителям обоснованных тарифов с учетом инвестиционных программ, улучшение бизнес-климата, особенно в регионах. А также ускорение реализации плана приватизации, его расширение за счет сокращения подведомственных организаций и госорганов.

Во-вторых, большое влияние на повышение эффективности работы органов государственной власти и на совершенствование их отношений с гражданами оказывают информационные технологии. Они необходимы для учета замечаний и предложений потребителей услуг в режиме реального времени и оперативного реагирования. Широкое предоставление общественных услуг в электронной форме позволит облегчить и ускорить связь между гражданами и органами исполнительной власти, ликвидировать ограничения, налагаемые, к примеру, графиком работы или географической удаленностью госструктур, обеспечить доступность к информации, ее подлинность и конфиденциальность. Будет обеспечена цифровизация процессов получения бизнесом господдержки. Интеграция информационных систем госорганов позволит перейти на оказание от отдельных госуслуг к комплексным по принципу «одного окна».

В-третьих, одним из методов работы по повышению результативности госаппарата станет децентрализация внутри министерств и ведомств, от цент­ра – к региону и от государства – в частный сектор. То есть в полной мере раскрыть потенциал эффективности госслужбы в регионах предполагается через повышение их экономической самостоятельности и ответственности. С учетом того, что в рамках фискальной децентрализации будет решаться вопрос передачи в региональные бюджеты корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса, фокус региональной политики предлагается перенести с выравнивания расходов на стимулирование роста собственных доходов регионов.

В-четвертых, в целях повышения эффективности работы госслужащих, ставится задача привлечения в их ряды подготовленных кадров из числа молодежи. Сейчас в Президентский молодежный кадровый резерв (ПКМР) отобраны подготовленные и энергичные молодые люди. 300 молодых людей, которые сегодня вошли в ПМКР, имеют большие возможности для карьерного роста.

В совокупности все эти меры призваны способствовать созданию эффективно работающей системы государственного управления, в чьей основе лежат принципы результативности, прозрачнос­ти и подотчетности обществу.

Совершенно очевидно, что для современного Казахстана профессионализация системы государственной службы, основанная на принципах меритократии, эффективности, результативности, транспарентности и подотчетности обществу, является важнейшим фактором в обеспечении конкурентоспособности системы государственного управления и качественного оказания государственных услуг населению. Новые условия социально-экономического и политического развития диктуют и новые требования к государственным служащим. В частности, в период коронавирусного хаоса возрастает роль антикризисного управленческого менеджмента. Стране нужны кадры, адаптированные к новым экономическим условиям, способные на качественно новом уровне обеспечить реализацию внутренней и внешней политики государства.

На госслужащих возложена ответственность за реализацию государственных программ, защиту законных интересов и повышение уровня благосостояния казахстанцев. От их эффективной работы во многом зависит успех реализации государственных проектов и программ, качество жизни граждан, развитие и процветание Казахстана, и его место в глобальном мире. При этом умение ставить общее благо выше собственного может служить квинтэссенцией профессионализма государственного служащего.

Немаловажно и то, что от чиновника, либо реагирующего, либо игнорирующего запросы общества, во многом зависит уровень доверия к власти. Ведь именно в госорганы идут граждане со своими проблемами и трудностями, чтобы их выслушали, защитили их интересы и отстояли законные права. Отождествление профессии государственного служащего с такими понятиями, как «откаты», «коррупция», «бюрократизм», дискредитирует государственную службу. Госслужащий обязан сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам, соблюдая при этом общепринятые морально-этические нормы. Каждый казахстанский госслужащий в своей деятельности обязан руководствоваться Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, регулирующим правила поведения на государственной службе. Согласно кодексу государственные служащие должны быть эталоном высокого профессионализма, честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы. Для более эффективного внедрения нравственных принципов в деятельность государственных органов полезно изучить зарубежный опыт, перенять самое лучшее и прогрессивное.

В целом, общий подход в модернизации государственной службы заключается в соблюдении принципов объективности, открытости, вовлечения общественности, использовании современных информационных технологий, построения комплексных показателей результатов деятельности и рейтингов доверия.

Необходимо актуализировать проблему контроля за эффективностью деятельности госслужащих. На повестке дня - разработка четких критериев, показателей и процедур оценки эффективности. Принципиально важным может явиться выработка и закрепление механизма ответственности органов государственной власти и уполномоченных должностных лиц за объективные результаты своей деятельности. К примеру, показателями результативности могут быть: для госслужащих - выполнение годовых индивидуальных планов; для госорганов - выполнение стратегических планов; для министров и акимов - специальные индикаторы качества госуслуг, качества жизни, привлечения инвестиций; для членов правительства - интегральные макроэкономические индикаторы. Если установлены факты срыва плановых показателей, недобросовестного исполнения обязанностей или принятия неадекватных решений, повлекших значительный ущерб общественным интересам, незамедлительно следует принимать решение об освобождении таких чиновников от должности с определением меры их ответственности.

Критерием продвижения по госслужбе должны стать положительные результаты работы, оценка которых носит комплексный и объективный характер. Процедура оценки должна быть защищена от воздействия заинтересованных лиц, быть открытой и коллегиальной, обеспечивая достаточно полную информированность принимающих решения кадровых комиссий.

Поздравляя с профессиональным праздником, пожелаем казахстанским госслужащим и членам их семей крепкого здоровья, благополучия и успехов! Главное, чтобы они помнили - народ Казахстана ожидает от них профессионализма, высокого уровня нравственности, патриотизма, безусловного соблюдения законности.