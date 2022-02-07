23-этажный жилой дом горел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар из-за загоревшегося утеплителя охватил 8 верхних этажей жилого высотного здания в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

«6 февраля в 21.02ч подразделения столичной Службы пожаротушения выехали на поступившее сообщение о пожаре по улице А.Байтурсынова 12, ЖК «Жануя». По прибытию пожарных установлено, что с 8-го по 15 этажи под керамогранитом горел утеплитель (минвата), а также на балконе 15-го этажа горели строительные материалы и строительный мусор на общей площади 23 кв.м», - сообщили в ДЧС.

Силами огнеборцев пожар локализован в 21:29 и ликвидирован в 21:44. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС г.Нур-Султан, служба «103» и Департамента полиции.







