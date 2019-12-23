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23 дома по программе «Нұрлы жер» строят в Алматы
23 Декабря 2019 21:33
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким города Бакытжан Сагинтаев проинспектировал ход завершающихся строительных работ домов по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В микрорайоне Алгабас Алатауского района по государственной программе «Нұрлы жер» ведется строительство 23 жилых домов на 740 квартир, общей площадью свыше 46 тысяч кв. м.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, посетив строительную площадку, осмотрел готовые квартиры.
Поговорив на объекте со строителями, Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на необходимость соблюдения сроков сдачи и качество проводимых внутренних и внешних работ.
Ключевые слова: Алматы, Акимат, Строительство, Жилье, Нурлы жер,
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