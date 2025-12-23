23 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 летназад (1968) родилась ШИШИГИНА Ольга Васильевна — мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по легкой атлетике, олимпийская чемпионка.

Кадр из видео

Родилась в Алматы. Окончила Казахский институт физической культуры; Казахскую академию туризма и спорта (2002); Казахстанскую школу тележурналистики (2002).

Трудовая деятельность: инструктор по спорту Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (1994); ведущая программы «Мир спорта», Агентство «Хабар» (2002); заведующая кафедрой легкой атлетики Казахской государственной Академии туризма и спорта; депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользования (2016-2021); председатель спортивного комитета МО РК — Центрального спортивного клуба армии (04.2022-05.2023).

Многократная чемпионка Казахстана в беге на дистанцию 100 и 200 м с барьерами; победительница чемпионата СССР среди юниоров по легкой атлетике (1985); серебряный призер летнего (Гетеборг) и зимнего (Барселона) чемпионатов мира 1995 года; чемпионка мира 1999 года в закрытом помещении (Маэбаши, Япония); бронзовый призер летнего чемпионата мира 2001 года; победительница XII и XIII Азиатских игр (Хиросима, 1994; Бангкок, 1998); чемпионка Азии 1998 года; чемпионка Центральной Азии 1995 и 1999 годов в беге на 100 м с барьерами, 1999 года в гладком беге на 100 м; победительница и призер различных международных соревнований; многократная чемпионка Казахстана; чемпионка XXVII Олимпийских игр в Сиднее 2000 года в беге на 100 м с барьерами (12,65 секунды).

Награждена орденами «Барыс» І степени, «Құрмет», «Достық» ІІ степени. Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2000).

54 годаназад (1971) родился САТАЕВ Ахан Каргамбаевич — казахстанский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер.

Фото: Gov.kz

Родился в Караганде. Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т. К. Жургенова, кино и телевидение (1994).

Трудовая деятельность: основатель киностудии Sataifilm (2003); основатель фонда Astana Film Fund (2016); президент АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова (2020-2022).

Награжден орденом «Құрмет» (2019). Лучший деятель киноиндустрии Казахстана, лауреат национальной премии «Народный любимец года» (2014), лауреат национальной премии Союза кинематографистов Казахстана «Құлагер» (2012), лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства за полнометражный художественный фильм «Анаға апарар жол» (2018); неоднократный обладатель премии «Алтын жұлдыз»; Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (2013).

47 летназад (1978) родился КУСАИНОВ Мурат Кубегенович — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский государственный юридический университет, специальность «правоведение».

Трудовая деятельность: помощник прокурора прокуратуры Сарыаркинского района, Астана (2000); прокурор прокуратуры Сарыаркинского района, Астана; прокурор управления прокуратуры, Астана, помощник прокурора, Астана, прокурор управления Департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2004-2005); помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан (2005-2007); прокурор Ерейментауского района Акмолинской области (2007-2008); старший прокурор отдела кадровой работы и обеспечения внутренней безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2010-2011); начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2011-2012); начальник управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2012-2015); начальник Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (2015-2019); начальник Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Астана (2019-2022).

На занимаемой должности с августа 2022 года.

40 лет назад (1985) родился ОМАРОВ Айдар Оразбекович — президент АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Фото: instagram.com / creatiwe.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский Национальный Педагогический университет имени Абая, специальность «Финансы».

Трудовая деятельность: работа на государственной службе (2010); работа на руководящих должностях в государственном и квазигосударственном секторах — ТОО «Индустриальная зона» (Руководитель финансово-планового отдела); финансовый директор ТОО «Туристский информационный центр г. Алматы»; сотрудник проектного офиса по развитию креативных индустрий при акимате Алматы (2020); член Правления Ассоциации предпринимателей креативных и культурных индустрий города Алматы «Almaty Creative»; финансовый директор НАО «Государственный центр поддержки национального кино» (2020-2023); вице-президент АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» (2023-2024).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

39 лет назад (1986) родился АШИРОВ Серик Кенесулы — председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Международные отношения».

Трудовая деятельность: специалист департамента консульской службы МИД Республики Казахстан (2009); вице-консул; первый секретарь (консул) Генерального консульства Республики Казахстан в Дубае (ОАЭ) (2009-2012); первый секретарь Департамента консульской службы МИД РК (2013-2014); первый секретарь (консул) Республики Казахстан в Итальянской Республике (2014-2016); советник секретариата Комиссара ЭКСПО-2017 МИД РК (2016-2017); советник Службы государственного протокола МИД РК (2017-2020); руководитель управления Службы государственного протокола МИД РК (2020-2022); главный инспектор протокола Премьер-Министра РК (2022); шеф протокола Премьер-Министра Республики Казахстан, г. Астана (2022-2023); шеф протокола — заместитель заведующего Секретариатом Премьер-Министра Республики Казахстан (2023-2024); заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан (2024-08.2025).

На занимаемой должности с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

136 лет назад (1889-1937) родился ЖАНКАДАМОВ Бижан (Бижангали) Абылкасымулы — участник движения «Алаш».

Фото: Wikipedia

Родился в волости Калдыгайты Лбищенского уезда Уральской области. Окончил Уральское военное реальное училище (1912); в 1913 году поступил в Казанский ветеринарный институт, где проучился 3 года.

В 1916 году Жанкадамов был направлен в Петроград в составе делегации по вопросу отправки казахов на тыловые работы. В марте 1917 года под руководством Алихана Бокейханова в числе других образованных казахов ездил на Западный фронт с целью возвращения домой привлеченных на тыловые работы земляков. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года возвратился на родину и принял активное участие в общественно-политической жизни. С 1917 года — председатель Жымпитинского уездного земельного управления при Алаш Орде, один из членов Уральского областного земства. До 1937 года работал главным ветеринарным врачом в районном земельном отделе Западно-Казахстанской области.

В 1937 году был арестован в связи с выдвинутыми против него ложными политическими обвинениями. 25 ноября 1937 года «тройкой» Западно-Казахстанского областного управления НКВД был приговорен к расстрелу. 2 декабря 1937 года расстрелян. Полностью был реабилитирован 16 сентября 1992 года по решению коллегии Верховного суда Республики Казахстан.

88 лет назад (1937-2011) родился МАНГИТАЕВ Мынжасар — композитор, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, народный артист Казахстана и автор сотен симфонических произведений.

Фото: Wikipedia

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил Алма-Атинский институт искусств по классу композиции К. Кожамьярова (1965).

Интерес к музыке проявился еще в детстве. Маленький Мынжасар любил исполнять народные песни. Однако в небольшом ауле не было возможности развивать творческие способности ребенка. Свои первые работы он сочинил в подростковом возрасте на слух, которые были переложены на ноты и отправлены в Алма-Ату самому Евгению Брусиловскому. Известный композитор высоко оценил потенциал самородка из глубинки. В 1960 году Мынжасара приняли без специального образования в консерваторию имени Курмангазы, вуз он закончил в 1965-м по классу композиции.

Творчество Мангитаева разнообразно по жанрам. Ярко отразился его талант в таких сочинениях, как балет «Козы мен Баян», симфонические поэмы: «Арман», «Кулагер», оратория «Бессмертная любовь». Песня «Не іздейсің, көңілім?» на стихи великого Абая стала очень популярна среди профессиональных исполнителей.

Мынжасар Мангитаевич преподавал в эстрадно-цирковом колледже, возглавлял музыкальную редакцию издательства «Жасушы», неоднократно являлся ответственным секретарем союза композиторов. Последние годы жизни он полностью посвятил себя служению искусству, работал над оперой «Отырар шайкасы» на либретто Кадыра Мырзалиева. Такое развернутое музыкальное произведение он создал впервые, но его постановку так и не успел осуществить.

Награжден орденом «Құрмет».