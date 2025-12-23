23 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1994 году в Бишкеке официально было открыто посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

В 1994 году в Алматы казахской средней школе № 12 было присвоено имя Шокана Уалиханова. Выпускниками школы в разное время были Куляш Байсеитова, Абильхан Кастеев, Нургиса Тлендиев, Асет Бейсеуов, Камал Карсымов, Сыдык Мухамеджанов, Шора Сарыбаев, Найля Базанова, Сагат Мансуров, Патшаим Тажибаева и другие.

В 1995 году вышел в свет Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О приватизации». Приватизация означает продажу государственного имущества в собственность физическим, негосударственным юридическим лицам и иностранным юридическим лицам, производимую по воле государства как собственника, в рамках специальных процедур, установленных настоящим законом, или в порядке им определяемом.

В 2002 году был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, в котором государства договорились активно развивать и укреплять отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

В 2005 году в эксплуатацию был введен первый объект наземной космической инфраструктуры Казахстана — Центр космической связи (ЦКС) «Акколь».

ЦКС «Акколь» площадью более восьми гектаров был построен в рекордные девять месяцев. В состав ЦКС «Акколь» входят центр управления полетами космическими аппаратами (ЦУП), радиотехнические средства командно-измерительных систем, система мониторинга связи (СМС), система связи и передачи данных.

В 2008 году постановлением Правительства РК создан АО «Фонд духовного развития народа Казахстана», основными направлениями деятельности которого являются осуществление регулярного мониторинга и поддержка развития культурных ценностей и традиций народа Казахстана; содействие духовному обогащению национальных культур народа Казахстана и участию их в международном культурном обмене.

В 2010 году в японском городе Фукуока состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан в регионе Кюшю, являющемся одним из развитых промышленных и научно-технологических центров Японии.

Почетное консульство РК в Кюшю призвано способствовать трансферту японских технологий и привлечению инвестиций в Казахстан в таких отраслях, как металлургическая, нефтехимическая, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

В 2010 году в Петропавловске состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании Гуманитарного колледжа, носящего имя Магжана Жумабаева.

Магжан Жумабаев (1893-1938) — казахский писатель, выдающийся поэт, публицист, педагог, один из основоположников современной казахской литературы.

В 2013 году в Казахстане была учреждена новая медаль «За личный вклад в развитие книжной культуры». Ее основали Национальная государственная книжная палата Казахстана, Союз писателей, Ассоциация библиотек, полиграфистов, издателей и книгораспространителей.

В 2014 году в Москве в ходе встречи Президенты Республики Казахстан и Российской Федерации подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года.

В 2015 году Министерство иностранных дел РК разработало на казахском, русском и английском языках мультимедийное приложение «Казахстан — страна Великой степи». Это современный калейдоскоп Казахстана во всех его ракурсах. Использовано огромное количество фотографий, роликов, видеосюжетов, фактологической информации, информации о нашей истории, культуре. Этой платформой могут пользоваться казахстанцы и иностранные граждане на телефоне, планшетах и компьютерах.

В 2016 году Республика Казахстан и Исламская Республика Иран подписали соглашение по упрощению взаимных групповых туристских поездок. Документ упрощает визовый режим для туристических групп в составе от 5 до 50 человек. Виза будет выдаваться на одного человека в группе. Туристские власти двух стран будут обмениваться списком местных туроператоров, ответственных за формирование туристских групп, направляющихся в Казахстан и Иран.

В 2020 году в одном из самых престижных вузов в «стране восходящего солнца» — университете Цукуба — состоялась торжественная церемония открытия первого Центра аль-Фараби, призванного стать уникальной международной площадкой по реализации совместных научно-образовательных проектов в области гуманитарных, социальных и естественных наук, продвижению золотого энциклопедического наследия выдающегося ученого и философа Абу Насыра аль-Фараби.

В 2021 году перспективный казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 KO) добился редкого достижения в мировом боксе. Он стал вторым боксером в своем весе, кто занимает места в каждом топ-15 рейтинга титульных организаций АВС.

Жанибек Алимханулы является одним из двух боксеров, входящих в число пятнадцати лучших средневесов по версиям каждой из четырех основных боксерских организаций. Второй такой боксер — мексиканец Хайме Мунгия.

В 2024 году 14-летний Ансар Ниеткалиев получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации. Воспитанник школы тенниса Астаны завершил сезон с высокими результатами, завоевав три титула в одиночном разряде (Soul Cup Istanbul, Ankara Cup, Ergan Cup) и два в парном (Soul Cup Istanbul). Также он стал финалистом двух турниров ТЕ в одиночке.