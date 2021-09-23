23,2 млн тонн сена для зимовки скота заготовили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для проведения успешной зимовки, в которую предстоит ввести более 32,8 млн голов скота, совместно с акиматами областей определены планы по заготовке кормов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоз.

По данным сельхозведомства, посевная площадь кормовых культур составила 3,2 млн гектаров, что на 13 тыс. га больше чем в прошлом году, а площадь зернофуражных культур - 2,6 млн га.

По состоянию на 22 сентября 2021 года заготовлено 23,2 млн тонн сена, или 98% от плана (23,8 млн тонн), 1,5 млн тонн сенажа, или 94%, свыше 1,0 млн тонн силоса, или 53%, 2,9 млн тонн соломы, или 61%.

Погодные условия текущего года создали определенные сложности в обеспечении кормами поголовья сельхозживотных, т. к. основная часть пастбищ под влиянием засухи выгорела, не уродились и естественные сенокосы.

Для стабилизации ситуации Министерством принимаются конкретные меры.

Создан и функционирует Республиканский оперативный штаб по координации деятельности местных и центральных исполнительных органов в вопросах кормозаготовки.

Оказана финансовая помощь пострадавшим регионам. Так, Мангистауской и Кызылординской областям, наиболее пострадавшим от засухи, из резерва Правительства на возмещение затрат на приобретение кормов выделено 3,6 млрд тенге. На сегодняшний день освоено 1,2 млрд тенге и выплачено 632 КХ и 6021 ЛПХ в Мангистауской области, для Кызылординской области выделено 1,7 млрд тенге, освоение составило 1 млрд тенге и выплачено 692 КХ.

Акиматом Мангистауской области из местного бюджета на закуп сена и зернофуражного корма дополнительно выделено 5,3 млрд тенге (1,9 млрд тенге – на закуп 26 тыс. тонн сена и 3,4 млрд тенге – на закуп 34 тыс. тонн фуражных кормов).

Учитывая удорожание стоимости кормов, ряд акиматов областей (Актобе, Костанай, Павлодар, СКО, Атырау, г. Шымкент) выделили средства из местных бюджетов на удешевление стоимости приобретения кормов на сумму 13,6 млрд тенге. Актюбинская область, выделила в текущем году 6,7 млрд тенге и соответственно субсидированием было охвачено почти все действующие агроформирования области.

С 23 августа текущего года введен временный запрет на вывоз из республики грубых кормов, также разработан проект приказа по квотированию экспорта зернофуражных культур.

Вопросы кормообеспеченности находятся на постоянном контроле Министерства и акиматов областей. Со стороны Министерства предусмотрены меры господдержки. В частности, в рамках инвестсубсидирования в прошлом году увеличены нормативы возмещения на кормоуборочную и кормозаготовительную технику до 50%, также увеличены нормативы на приобретение оросительных систем.