22 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

85 лет назад (1940) родилась ЛУШНИКОВА Надежда Андреевна — знаменитый акын-импровизатор, член Союза писателей Республики Казахстан, участница и победительница многих крупных айтысов.

Фото из личного архива Надежды Лушниковой

Родилась в селе Шамолган Каскеленского района Алма-Атинской области. Воспитывалась и выросла среди казахов. В 1961 году окончила Кзыл-Ординское казахское женское педагогическое училище. Работала преподавателем казахского языка и литературы. В 1969 году окончила филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая. Работала в системе народного образования Джамбулского района Алма-Атинской области.

Свои произведения поэтесса пишет на казахском языке. Первый сборник стихов «Родина моя» (1963), наполненный любовью к родной земле, привлек внимание читателей. За сборник «Дар души» (1970) Н. Лушникова была удостоена звания лауреата премии Ленинского комсомола Казахстана. Стихи поэтессы выходили в общих сборниках: альманахе казахской поэзии, антологии казахской поэзии, «Песня, весна и любовь» («Детская литература»), «Весенний дождь» («Жазушы», 1970), «Комсомол республик представляет» («Молодая гвардия», 1972).

61 год назад (1964) родилась МУСАБЕКОВА Газиза Шамшидиновна — судья Верховного суда Республики Казахстан.

Фото: sud.gov.kz

Родилась в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет, правоведение (1964).

Трудовая деятельность: стажер-адвокат, адвокат юридической консультации Центрального района Джамбулской области (1986-1991); адвокат юридической консультации Меркенского района Джамбулской области (1991-1995); адвокат частной адвокатской конторы Сраилова Меркенского района Жамбылской области (02.1995-07.1995); судья по административному и исполнительному производству Меркенского районного суда Жамбылской области (1996-2005); судья Жамбылского областного суда (2005-2010); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области (2010-2011); председатель апелляционной судебной коллегии Жамбылского областного суда (2011-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда (2012-2015).

На занимаемой должности — с декабря 2015 года.

60 лет назад (1965) родилась ГАБИДУЛЛИНА Зульфия Раухатовна — вице-президент Национального Паралимпийского Комитета Казахстана, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по плаванию, капитан Паралимпийской сборной Казахстана.

Фото: Центр спортивной подготовки

Родилась в Таразе Жамбылской области.

Спортивная деятельность: участник первых президентских соревнований в гонках на инвалидных колясках, заняла четыре первых места (1991); Зульфия Габидуллина завоевала первую медаль летних Паралимпийских игр в истории Казахстана, в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 метров вольным стилем (2016); чемпион и серебряный призер Чемпионата Мира (Мексика-2017); обладатель 14 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых медалей чемпионатов мира (Берлин-2018, Линьяно-Саббьядорро-2019, Берлин-2019, Льюисвилл-2021, Берлин-2021); чемпион III Азиатских Пара игр и обладатель 2 серебряных и 1 бронзовой медали (Джакарта-2018); трехкратный победитель V Паралимпийских игр Республики Казахстан (Актобе-2019); участник 16-х летних Паралимпийских игр «Токио-2020»; трехкратный серебряный и бронзовый призер Всемирных игр IWAS (Вила-Реал-де-Санта-Антонио-2022); трехкратный победитель VI летних Паралимпийских игр Республики Казахстан (Актобе-2023); бронзовый призер IV летних Азиатских пара игр (Ханчжоу-2022); член Исполнительного комитета Национального паралимпийского комитета РК, представитель спортсменов-инвалидов (2022-2023).

44 года назад (1981) родился МАКЕН Бахтияр Макенулы — генеральный директор холдинга «NUR Media».

Фото: inbusiness.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный аграрный университет, эксперт-аудитор в области стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции (2003); University of Montana, магистр государственного управления (2009, по программе «Болашак»).

Трудовая деятельность: председатель профкома студентов, помощник ректора по молодежной политике, председатель молодежной администрации КазНАУ (2000-2006); сопредседатель РОО «Союз сельской молодежи Казахстана» (2002-2006); советник директора Государственного фонда развития молодежной политики Алматы (2003-2007); советник-консультант директора департамента внутренней политики Алматы (2004-2005); менеджер проекта «Адаптация сельской молодежи в городе Алматы» ПРООН в Казахстане (2004-2006); заместитель председателя республиканского штаба молодежно-трудовых отрядов «Жасыл ел» по Алматы (2005-2006); председатель молодежного крыла НДП «Нур Отан» «Жас Отан» по Алматы (2005-2007); управляющий директор ТОО «ЭСТ-МОЛ» (2007-2008); управляющий директор ТОО «ЭСТ-Фарматэк» (2008-2009); начальник отдела по работе с вузами и молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики Алматы (2009-2010); начальник управления по вопросам молодежной политики Алматы (2010-2012); начальник управления внутренней политики Алматы (2012-2013); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2019); заместитель акима г. Астана (2019-2022).

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

40 лет назад (1985) родился МАКАЖАНОВ Канат Маратович — председатель специализированного межрайонного административного суда Карагандинской области.

Фото: instagram.com/rsk.karaganda

Окончил КарГУ имени Е. А. Букетова, юриспруденция (2008).

Трудовая деятельность: статистик-специалист по индивидуальному трудовому договору, Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области (2008); прокурор аналитического центра изучения мнения населения и прогнозирования правовых явлений (на правах отдела), Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области (2008-2009); прокурор отдела анализа и прогнозирования правовых явлений, Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области (2009); прокурор по надзору за законностью в сфере правовой статистики и специальных учетов по Бухар-Жыраускому району Караганды (2009-2012); старший прокурор по надзору за законностью в сфере правовой статистики и специальных учетов по городу Темиртау, Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области (2012); помощник прокурора Октябрьского района города Караганды по надзору за законностью в социально-экономической сфере, Прокуратура Карагандинской области (2012-2014); помощник прокурора Октябрьского района города Караганды отдела по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам, Прокуратура Карагандинской области (2014-2016); старший прокурор отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, Прокуратура Карагандинской области (2016-2017); судья Атырауского городского суда (2016-2021).

На занимаемой должности с июля 2021 года.

39 лет назад (1986) родился БУРМАКОВ Алибек Ниетбаевич — руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области.

Фото: instagram.com/prokadrykz/

Окончил Университет Кайнар (2008) специальность «Юриспруденция»; Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, специальность «Экономика» (2014).

Трудовая деятельность: судебный исполнитель, Мунайлинский районный отдел судов (2010-2011); главный специалист, руководитель отдела территориальной земельной инспекции комитета по управлению земельными ресурсами министерства регионального развития Республики Казахстан по Мангистауской области, г. Актау (2011-2015); руководитель отдела — государственный инспектор Управление по контролю за использованием и охраной земель Мангистауской области, отдел правового обеспечения (2015-2019); руководитель отдела внутреннего контроля и мониторинга Управления градостроительного и земельного контроля Мангистауской области (2019); заместитель руководителя, руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства» (2019-2023); и. о. главного специалиста сектора по государственной услуге выдачи право на земельный участок и вопросам земельной комиссии государственного учреждения «Актауский городской отдела земельных отношений» (2024-2025); главный инспектор службы управления персоналом (кадровая службы) аппарата акима Мангистауской области (2025); заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами области Ұлытау Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК (2025).

На занимаемой должности с августа 2025 года.

Также в этот день родились:

107 лет назад (1918-1987) родился АЛИМКУЛОВ Такен (Танирберген) — казахский поэт, писатель, литературный критик.

Фото: abai.kaznu.kz

Родился в семье кочевника в селе Баба-ата (ныне — Созакский район Туркестанской области).

Будущий писатель рано начал свою трудовую деятельность: с 14 лет он уже работал в местном колхозе; с 1945 по 1949 годы — в областной газете «Оңтүстік Қазақстан» на должности ответственного секретаря. В 1947 году писатель был назначен заведующим отделом газеты «Лениншіл жас» (сейчас «Жас Алаш»), в которой он проработал до 1955 года. Одновременно Такен Алимкулов повышает свое образование, учась в Литературном институте имени М. Горького, который окончил в 1953 году. С 1956 года Такен Алимкулов перешел на работу в Союз писателей СССР литературным консультантом по казахской и киргизской литературе, в этой должности он пребывал до 1971 года. С 1973 по 1974 год писатель работал консультантом в Союзе писателей Казахской ССР. В 1978 году за свою литературную деятельность Такен Алимкулов был награжден орденом Дружбы народов.

В первые послевоенные годы начал пробовать себя на литературном поприще, проявляет себя как талантливый прозаик, в разное время публикуются сборники рассказов и повестей. Известен также как автор серьезных критических литературных работ, первая книга такого рода «Прошлое и настоящее» была издана в 1958 году издательством «Советский писатель». В 1972 году вышла книга «Жұмбақ жан. Абай туралы деректі хикая» о жизни и творчестве основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика Абая Кунанбаева. Перевел на казахский язык многие произведения классиков русской и мировой литературы.