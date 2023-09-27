229 казахстанцев погибли в пожарах с начала года

Ежегодно в стране происходит свыше 10 тысяч пожаров. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Маргулан Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ежегодно в стране происходит свыше 10 тысяч пожаров в результате погибает более трехсот человек. При этом основная доля пожаров и погибших зарегистрирована в жилом секторе, - сказал Маргулан Аманбаев.

Он также добавил, что с 1 октября текущего года по республике начнется отопительный период. С начала года зарегистрировано по стране 7 560 пожаров, погибло 229 человек.

- Если говорить в сравнении с аналогичным периодом, то пока наблюдается незначительный рост пожаров (6,8%) и гибели людей (6,5%). Переходя к статистике в разрезе регионов, рост пожаров наблюдается в областях Абай (46%), Алматинской (33%), Костанайской (26%), Жамбылской (20%). Аналогично возросло количество погибших, так в Жамбылской (на 11 случая), Восточно-Казахстанской (на 9 случая), городе Шымкент (на 8 случая), городе Алматы (на 5 случая). Что касается погибших граждан, то не могу оставить без внимания, что 86 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, - заявил Маргулан Аманбаев.

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК также отметил, что на сегодняшний день зарегистрированы факты травмирования в жилом секторе.

К примеру, в городе Семей только в сентябре уже зафиксированы два факта отравления и госпитализации четырех человек, из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе.