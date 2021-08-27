227 человек в Жамбылской области еще не вернулись в свои дома

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Байзакском районе Жамбылской области ведутся работы по ликвидации последствий взрыва, выявлению причиненных убытков и восстановлению пострадавших объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства мы создали областной оперативный штаб, - сообщил аким области Бердибек Сапарбаев в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций. - В штаб вошли представители всех государственных органов. Совместно с министрами обороны и по чрезвычайным ситуациям РК, заместителем министра внутренних дел круглосуточно работаем на месте происшествия. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий, выявлению причиненных убытков».

Рядом с местом взрыва находятся три населенных пункта. Самое ближайшее село Кайнар расположено в одном километре, два других села находятся на расстоянии пяти километров.

«Все жители этих населенных пунктов были размещены в специально подготовленных для этого 10 школах и общежитиях 5 колледжей. В настоящее время там остаются 227 человек, большая часть уехала к своим родственникам. На восстановительные работы привлечено более 1 000 человек и около 120 единиц техники», - сказал глава региона.

В помощи пострадавшим задействовано более 30 машин скорой помощи. Всего медицинская помощь оказана 88 пострадавшим, 60 человек с легкими травмами отправили домой.

В настоящее время в таразской городской больнице №1 получают лечение 28 человек, шесть из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Никакой опасности для их жизни нет.

«Сегодня утром мы встречались с больными. Проблем с лекарственным обеспечением нет. Состояние пациентов стабильное. Мы также встретились с эвакуированными жителями. Они обеспечиваются всем необходимым, в том числе напитками, было организовано горячее питание. В настоящее время взрывы прекратились. Жители могут вернуться домой», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона сообщил, что 26 августа было приостановлено железнодорожное движение. Для пассажиров двух остановленных пассажирских поездов была организована доставка по соответствующим маршрутам, для этого было задействовано 20 автобусов.

«Сейчас на месте происшествия работают саперы. После того, как вся железная дорога будет расчищена, будет проведена повторная проверка и принято решение. А для транспорта сейчас организована объездная дорога. Общая ситуация находится под контролем, стабильная. В соответствии с поручением Главы государства всем пострадавшим гражданам будет оказана помощь. В соответствии с законом семьям погибших граждан будет предоставлена помощь от государства. Если среди пострадавших есть люди с ограниченными возможностями, то помощь также будет оказана в соответствии с нормами закона. Что касается пострадавших домов и объектов. Специалисты объехали три населенных пункта. Сгоревших домов и других объектов не зафиксировано. Повреждены только крыши, окна, двери. Мы создали специальную комиссию, сейчас они занимаются изучением ситуации. Будут обследованы все дома и объекты. И все решения будем принимать в соответствии с законом», - сказал аким области.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

27 августа Глава государства провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать межведомственную государственную комиссию.

Ущерб от происшествия оценит правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации в Жамбылской области на сегодняшний день принимают участие порядка двух тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.