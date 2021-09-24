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    19:55, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    225 км газопроводов введут в эксплуатацию до конца года в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице введено в эксплуатацию 225 км газопроводов. Об этом сообщил директор столичного филиала «КазТрансГаз Аймак» Даулет Артыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего по городу Нур-Султану на данный момент введено в эксплуатацию 225 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления. До конца года планируется ввод еще 381 км», - сказал Даулет Артыков на заседании постоянной комиссии столичного маслихата.

    Ранее руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана» Толеген Кулушев сообщил, что строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди.

    «Строительство первой очереди проекта с девятью пусковыми комплексами начато осенью 2019 года. По второй и третьей очереди ведутся проектно-изыскательские работы, срок их реализации планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств республиканского и местного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», - проинформировал Толеген Кулушев.

    На сегодняшний день, по его словам, обеспечено подключение первых потребителей, это жилой массив «Железнодорожный», «Коктал-1», «Коктал-2», часть «Агрогородка».


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