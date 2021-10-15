220 дворовых территорий отремонтируют в этом году в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе активно благоустраивают дворы многоэтажных домов. В этом году по плану отремонтируют и благоустроят 220 дворовых территорий областного центра. Об этом стало известно в ходе рабочего объезда города акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области посетил ряд дворов по проспекту Абилкайыр хана и улице Алдиярова, побеседовал с местными жителями.

«Нам очень нравится. Обновили двор, поставили детскую площадку - это очень радует, сейчас асфальтируют, установили бордюры. Дальше так продолжайте - и будет все в порядке в городе. Лет 30 уже живу здесь, ремонт давно нужен был нашим дворам», - отметил в беседе актюбинец Вячеслав Сухоносов.

Всего по итогам текущего года в областном центре будет отремонтировано 220 дворов, установлено 67 детских игровых площадок, реконструировано 9 парков и скверов.

В городе уделяется внимание развитию общественных пространств, в том числе в отдалённых от центра городах и новых жилых массивах. Строительство большого сквера начато в 1 микрорайоне жилого массива Нур-Актобе. До конца года будет уложена тротуарная плитка, обустроены пешеходные дорожки, освещение, система полива, установят детскую и спортивную площадки, беседки и т.д. Озеленением сквера коммунальные службы займутся в следующем году.

Реконструкция скверов и аллей проходит в эти дни в старой части города.

«Реконструируем «квадрат Ахтанова» - это по улице Кобландина сквер, часть улицы Шернияза, затем по улице Алтынсарина до памятника Джангильдину. Уложим брусчатку, установим 120 торшеров, заменим перила, отреставрируем 54 малые архитектурные формы и лестницы», - рассказал замдиректора подрядной организации ТОО «АЭМК Жарык» Александр Гальцев.