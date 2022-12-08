220 человек эвакуировали из гостиницы в Павлодаре

8 Декабря 2022, 08:06

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На первом этаже гостиницы «Сары-Арка» в Павлодаре ночью произошло задымление, его ликвидировали, жертв нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 03:18 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в Павлодаре, на улице Торайгырова, 1, в гостинице «Сары-Арка», - задымление на первом этаже», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место выехали 5 единиц техники и 25 сотрудников ДЧС, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, центра медицины катастроф.

«Были эвакуированы 220 человек, в том числе 10 детей. В результате пожара один человек пострадал - с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу мужчина, 1969 года рождения. В подвальном помещении загорелись вещи и мебель на площади 8 кв.м.», - добавили в ДЧС.

Пожар был локализован 03:59 часов, ликвидирован в 04;06.

Фото ДЧС Павлодарской области.