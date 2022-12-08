НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

220 человек эвакуировали из гостиницы в Павлодаре

8 Декабря 2022, 08:06
220 человек эвакуировали из гостиницы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На первом этаже гостиницы «Сары-Арка» в Павлодаре ночью произошло задымление, его ликвидировали, жертв нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 03:18 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в Павлодаре, на улице Торайгырова, 1, в гостинице «Сары-Арка», - задымление на первом этаже», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место выехали 5 единиц техники и 25 сотрудников ДЧС, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, центра медицины катастроф.

«Были эвакуированы 220 человек, в том числе 10 детей. В результате пожара один человек пострадал - с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу мужчина, 1969 года рождения. В подвальном помещении загорелись вещи и мебель на площади 8 кв.м.», - добавили в ДЧС.

Пожар был локализован 03:59 часов, ликвидирован в 04;06.

Фото ДЧС Павлодарской области.


Теги:
Новости по теме
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
Читайте также
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник
Никто от ответственности не уйдет -  Роман Скляр о виновных в аварии в Экибастузе
Экибастузским КСК нужно сделать соответствующий вывод -  Роман Скляр
Мы публиковали корректную информацию -  Роман Скляр о ситуации в Экибастузе
Роман Скляр: Восхищаюсь жителями Экибастуза
Незамерзший Экибастуз: история спасения шахтерского города
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей