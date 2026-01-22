22 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1969) родился УРИНБАСАРОВ Манас Идирисович — заместитель генерального директора РГП «Казгидромет».

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский техникум железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения по специальности «техник-электрик»; Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «юрист»; магистратуру в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность: главный инженер производственного кооператива «Өрлеу» (1991); занимал должности директора дирекции земельного кадастра и технического обследования недвижимости НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», управляющий директор по вопросам земельного кадастра и технического обследования недвижимости НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2018); советник председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2018-2019).

На занимаемой должности — с октября 2019 года.

55 лет назад (1971) родился ТЕНГЕБАЕВ Ардак Мырзабаевич — член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист; Университет «Кайнар», юрист.

Трудовая деятельность: специалист Тургайского филиала АК «Казагропромбанка», г. Аркалык (1993-1994); старший экономист, экономист Амангельдинского филиала АК «Казагропромбанка», с. Амангельды (1994-1996); старший инженер, главный инженер-программист Тургайского областного филиала «Казагропромбанка», г. Аркалык (1996); управляющий Амангельдинским районным филиалом АО «Казагропромбанк» (1993-1997); налоговый инспектор, заведующий сектором, главный налоговый инспектор, начальник отдела, начальник управления Налогового комитета по г. Алматы (1997-2003); старший инспектор, начальник управления ДБЭКП по г. Алматы (2003-2004); начальник отдела Налогового комитета «Парк информационных технологий» (2004-2005); председатель Налогового комитета по г. Семипалатинск (2005-2007); председатель Налогового комитета по Мангистауской области, начальник налогового департамента по Мангистауской области (2007-2009); начальник специализированного управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2010); заместитель председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2010-2012); вице-министр финансов Республики Казахстан (2012-2016); председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2016-2018); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2019-2022).

На занимаемой должности — с ноября 2022 года.

47 лет назад (1979) родился АХМЕТОВ Сабит Мейрамович — директор РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

Окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х. А. Ясави, специальность «Юрист» (2000); магистратуру Римского университета Тор Вергата по Программе International Master in Public Procurement Management (2021).

Трудовая деятельность: руководитель Управления департамента законодательства Министерства юстиции РК; директор департамента юридической службы; руководитель департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции и департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей; директор департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК; председатель Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (2023); заместитель директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

39 лет назад (1987) родился ТАСОВ Жандос Калмурзаевич — аким города Кентау.

Родился в Туркестанской области. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию международной образовательной корпорации; Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави.

Трудовая деятельность: сотрудник ООО «Градкомплекс» (2011-2013); инспектор отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2013-2014); исполняющий обязанности главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2014); главный специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2014-2017); заведующий сектором градостроительных проектов и архитектурного планирования отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2017-2018); руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата г. Туркестан (2018-2020); руководитель отдела строительства акимата Туркестана (2020-2021); заместитель акима Туркестана (2021-2022).

На занимаемой должности — с августа 2022 года.

Также в этот день родились:

94 года назад (1932-2013) родился САЛЫКОВ Какимбек Салыкович — государственный и политический деятель, поэт.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Московский институт цветных металлов имени М. И. Калинина.

Трудовая деятельность: инженер, начальник шахты в горнодобывающей промышленности Казахстана; первый секретарь Джезказганского горкома Компартии Казахстана (1969-1973); второй секретарь Джезказганского обкома партии (1973-1975); второй секретарь Джезказганского обкома КП Казахстана, инспектор ЦК КПСС (1975-1984); первый секретарь Каракалпакского обкома компартии Узбекистана (1984-1989); народный депутат СССР, председатель Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов (1989-1992).

В 1977 году издал первый сборник стихов. В 1981 году выпустил книгу «Нұрлы күндер» на кыргызском языке, а в 1983 году — сборник «Жезкиік» на узбекском языке. Перевел на казахский язык стихи Владимира Маяковского, Якуба Коласа.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов и многими медалями.

71 год назад (1955-1998) родился ТУЛЬКИЕВ Бексеит Абдезулы — живописец-монументалист, спортсмен, первый президент Федерации таэквондо в Казахстане.

Уроженец Туркестанской области. Окончил Московское высшее художественное училище.

Автор «Ұлы көш», «Замандастар», «Әке», «Ата-баба жері», «Суретшінің түсі», «Әже», «Түсіру алаңы», «Әкені майданға шығарып салу» и многих других живописных трудов. Произведения выставлялись на Всесоюзных и международных выставках.

Тулькиев сумел связать творческий труд со спортом, обладатель «черного пояса» по таэквондо. Сегодня средняя школа в родном селе носит его имя.