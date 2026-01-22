22 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Монголией.

Монголия — крупное государство на северо-востоке Центральной Азии, отгороженное от соседних стран цепью величественных гор и пустынных равнин. Ее территория занимает площадь в 1 564 116 квадратных километров. Столица — Улан-Батор. Национальная валюта — тугрик (1 монгольский тугрик равен 100 мунгу). Официальный язык — монгольский, с письменностью на кириллице. Глава государства и главнокомандующий Вооруженных сил страны — президент, избираемый на альтернативной основе путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на четыре года (может переизбираться ещё на один срок).

В 1993 году Академия наук Казахстана была преобразована в Национальную академию наук РК, которой придан статус высшего научного учреждения республики.

Целью ее деятельности является всемерное содействие развитию всех отраслей науки в Казахстане, реализации наиболее важных и перспективных научных исследований и научно-технических разработок, внедрению результатов научно-технической деятельности в экономику страны.

В 2010 году в Алматы впервые был издан трехтомный труд «Хрестоматия по кылкобызу» известного педагога республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой Абдиманапа Жумабекулы.

Как отметил сам автор, «Хрестоматия по кылкобызу» написана им на основе многолетнего педагогического опыта и неустанного профессионального поиска.

В 2011 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping Agency — WADA) одобрило аккредитацию новой лаборатории для проверки допинг-проб в Алматы.

Лаборатория, расположенная в крупнейшем городе Казахстана, успешно прошла процесс аккредитации WADA, который начался в 2007 году.

В 2013 году в результате раскопок, проводимых в рамках строительства транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай», в Жамбылской области обнаружили захоронение, относящееся ко II тысячелетию до нашей эры.

В гробнице, сооруженной из крупных обработанных каменных плит, были найдены три керамических сосуда, деревянный поднос (астау для мяса), а также изделия из золота и бронзы — серьги, подвески, бляшки, наконечники, бусины, браслеты и пластины. Найденные исторические находки были переданы в Министерство культуры и информации РК.

В 2013 году на курорте Шымбулак состоялось открытие первого профессионального веревочного парка Kazakh Alpine Park, планирующего попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокогорный веревочный парк. Во всем мире на высоте 2 250 метров над уровнем моря таких сооружений никто не делал.

В 2014 году в Алматы на стене дома № 163 по улице Жамбыла, где в 1971–1992 годах жил и трудился народный писатель, поэт Кадыр Мырзалиев, была установлена мемориальная доска. Кадыр Мырзалиев — автор более 50 поэтических сборников, литературно-критических и детских книг, а также текстов свыше 200 песен. Многие из его стихов переведены на русский, английский, французский, финский, литовский, кыргызский, татарский и другие языки мира.

В 2015 году казахская народная медицина и казахские национальные конно-спортивные игры в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР официально были включены в расширенный представительный список нематериального культурного наследия государственной категории.

В 2016 году в Республике Казахстан был создан единый классификатор судебных дел, который позволит формировать единообразную судебную практику, что в свою очередь является важнейшим условием обеспечения принципа верховенства закона. Ознакомившись с судебными актами и обобщениями судебной практики, участники судопроизводства смогут получить более объективное представление о перспективе разрешения спора и, более того, о целесообразности обращения в суд.

В 2019 году крупные зерносеющие компании Италии сделали заказ на выведение новых сортов твердой пшеницы Научно-производственному центру зернового хозяйства им. А. И. Бараева, который является бесспорным лидером в республиканском масштабе.

В 2018 году на предприятии была получена урожайность яровой пшеницы — 22,5 ц/га. Средняя урожайность яровой пшеницы по полям полигона точного земледелия составила 25,9 ц/га. На полях с традиционной технологией возделывания 18,7 ц/га при средней урожайности по району и области 12,2 и 12,7 соответственно.

В 2020 году в «Астана Опера» с большим успехом прошло официальное открытие юбилейного года — 175-летия Абая. Первым из мероприятий, посвященных театром великому поэту, философу и просветителю, стала прославленная опера «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди.

В 2024 году Министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской палатой ЧСИ запущен пилотный проект по введению упрощенного исполнительного производства в Таразе. Ранее гражданам приходилось оплачивать до 25% от суммы штрафа ЧСИ в случае несвоевременного погашения наложенного штрафа, но теперь эту функцию выполняет робот бесплатно. Благодаря новому проекту, предварительно оценивается экономия в размере 2 млрд тенге для граждан Республики Казахстан.

В 2024 году ІТ-специалисты ЕНУ разработали мобильное приложение «Қызықты ономастика» на казахском языке, которое позволяет узнать значение и происхождение имени человека, географических объектов, животных и птиц. Новый цифровой продукт объединяет свыше 800 имен собственных. Они сгруппированы по более 100 семантическим признакам, что является основным преимуществом программы. Пользователям мобильного приложения предоставлена возможность выбрать имя своему ребенку или узнать значение своего имени.

В 2024 году в рамках празднования 125-летия выдающегося деятеля культуры Темирбека Жургенова в Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книг писателя Бейбита Койшыбаева «Комиссар Жургенов» и Алмажан Утегалиевой «Темирбек Жургенов: Триумф и Трагедия». В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты Парламента РК, члены Национального Курултая при Президенте РК, поэты и писатели, представители интеллигенции, читатели. Книга писателя Бейбита Койшыбаева «Комиссар Жургенов» была переведена на турецкий язык, а произведение Алмажан Утегалиевой «Темирбек Жургенов: Триумф и Трагедия» издано на русском языке. В романе «Комиссар Жургенов» описываются жизненный путь государственного деятеля, в монографическом труде «Темирбек Жургенов: Триумф и Трагедия», основанном на подлинных архивных данных, всесторонне раскрыта государственная и общественно-политическая деятельность Народного комиссара просвещения Казахской АССР Темирбека Жургенова.

В 2025 году в Казахстане приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли. Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов, позволит создать дополнительные рабочие места для местного населения.

В 2025 году в преддверии зимних Азиатских Игр-2025 в Харбине Национальный Олимпийский комитет Казахстана совместно с казахстанской художницей Айгерим Карибаевой создали уникальную иллюстрацию в поддержку казахстанской сборной. На иллюстрации в авторском стиле изображены такие зимние виды спорта, как шорт-трек, фигурное катание, хоккей, конькобежный и лыжный спорт. Иллюстрация выполнена в стиле этно-модерн, который сочетает национальные традиции и современное искусство.