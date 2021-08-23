22 тысячи га лука предстоит убрать жамбылским аграриям

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Лук репчатый является древней на территории нынешней Жамбылской области сельскохозяйственной культурой, которую здесь возделывают сотни лет, о чем даже свидетельствуют старинные исторические хроники и записки путешественников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане сегодня Жамбылская область является лидером по производству лука – 75 процентов казахстанского репчатого лука выращивается жамбылскими аграриями, в минувшем 2020 году собрано свыше 690 тысяч тонн. При этом свыше 41 тысячи тонн лука экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья – Россия и другие страны СНГ, Ирак, Австралия, Сербия, Турция, Пакистан, Польша. Эта сельскохозяйственная культура становится брендом региона.

Репчатый лук традиционно является одной из популярных сельхозкультур у фермеров близлежащих к областному центру Байзакского и Жамбылского районов.

В этом году из 22 тысяч гектаров лука, высаженного в Жамбылской области, 13 300 гектаров приходятся на Шуский район, где сейчас ведутся уборочные работы.

Как отметили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, одним из тех, кто занялся луководством, стал Рашид Юлин, житель Кордайского района.

Весной близ села Белбасар Шуского района овощевод засеял 5 гектаров семян раннеспелым сортом культуры, остальные 29 гектаров позднеспелым сортом.

«Это культура не только дает богатый урожай, но и устойчива к болезням. Ее также удобно собирать техникой, поскольку растет она довольно равномерно», - говорит представитель товарищества «Enza Zaden Kazakhstan», у которого крестьяне закупили этот голландский сорт лука под названием «Бонус».

По его словам, полив осуществляется по технологии капельного орошения.

Сегодня полным ходом идет сбор раннеспелых сортов лука. На гектар приходится 90 - 100 тонн продукции. Техники достаточно, занято около 70 человек.

Занятые на полях местные жители в зависимости от объема собранного урожая ежедневно зарабатывают до 8 тысяч тенге.

Глава Шуского района Нуржан Календеров высоко оценил работу крестьян.

«В этом году урожай неплохой. Собранную продукцию отправляем в Россию по цене 75 тенге за килограмм. Все работники - жители близлежащих сел. Зарплата выплачивается соразмерно затраченному труду», - поделился он.

До сих пор на землях Жамбылской области выращивают лук, отличающийся высокими вкусовыми качествами. В советские времена напоенный южным знойным солнцем жамбылский лук отправляли вагонами во все города Советского Союза, во многие зарубежные страны. Сегодня три четверти казахстанского лука собирают именно в жамбылском регионе.