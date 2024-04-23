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    10:47, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    22 тысячи квартир приобретет государство для арендного жилья в регионах РК

    жилье, строительство
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал о предстоящей работе по обеспечению жильем социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — В этом году в целях обеспечения арендным жильем для социально-уязвимых слоев населения планируется приобретение более 22 тысяч квартир на общую сумму 339 млрд тенге, — сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства. 

    Кроме того, по его словам, за счет выпуска государственных ценных бумаг акиматами на сумму 110 млрд тенге запланировано строительство 10 тысяч кредитных квартир. 

    — Хотелось бы отметить, что в рамках законопроекта по вопросам ведения бизнеса, который подписан Главой государства 6 апреля, акиматам дано право не только строить, но и приобретать кредитное жилье на рынке, что позволит за счет ускоренной оборачиваемости средств ежегодно увеличивать объемы жилья, — добавил министр. 

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Регионы Жилье Строительство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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