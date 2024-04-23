22 тысячи квартир приобретет государство для арендного жилья в регионах РК

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев рассказал о предстоящей работе по обеспечению жильем социально-уязвимых слоев населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этом году в целях обеспечения арендным жильем для социально-уязвимых слоев населения планируется приобретение более 22 тысяч квартир на общую сумму 339 млрд тенге, — сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, за счет выпуска государственных ценных бумаг акиматами на сумму 110 млрд тенге запланировано строительство 10 тысяч кредитных квартир.