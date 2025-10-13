22 случая подозрения на Конго-Крымскую лихорадку зафиксировали Кызылординской области

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области, на территории региона насчитывается 111 населенных пунктов, в которых возможно наличие природных очагов Конго-Крымской геморрагической лихорадки.

— В указанных населённых пунктах были проведены дезинфекционные работы в скотных дворах, буферных зонах и санитарно-защитных территориях. Эффективность обработки составила 100 процентов. В тех населённых пунктах, где результат оказался ниже 90 процентов, была организована повторная точечная обработка, в результате чего санитарные нормы были приведены в соответствие, — сообщила руководитель департамента Гульмира Сыздыкова.

С начала текущего года в области зарегистрировано 22 случая с подозрением на заражение Конго-Крымской геморрагической лихорадкой. Из них 12 были лабораторно и эпидемиологически подтверждены.

— В частности, по одному случаю заболевания зафиксировано в Казалинском, Кармакшинском, Сырдарьинском, Жанакорганском районах и в городе Кызылорда. В Шиелийском районе зарегистрировано пять случаев, а в Жалагашском районе — два случая. Все лица, контактировавшие с заболевшими, находились под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Жалоб и отклонений в состоянии здоровья у них не выявлено. Все очаги заболевания были обследованы в эпидемиологическом и энтомологическом отношении и подверглись полной дезинфекции, — отметила глава департамента.

С начала года в медицинские учреждения области по поводу укусов клещей обратились 1268 человек. Все они проходили необходимое двухнедельное лечение и наблюдение.

Следует отметить, что Конго-Крымская геморрагическая лихорадка — это чрезвычайно опасное инфекционное заболевание, передающееся преимущественно через укусы клещей.

Ранее сообщалось, что с 2021 года поток медицинских туристов в Казахстан увеличился в пять раз.