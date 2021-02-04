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    14:40, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    22 пациента с коронавирусом находятся в реанимации в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что роста заболеваемости не наблюдается.

    «Инфекционные стационары работают в штатном режиме. На лечении в них находятся 452 человека. Загруженность составляет 38%. Сил и средств для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией достаточно. В реанимации находятся 22 человека», - рассказал К.Кусемисов.

    Главный санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что за последнюю неделю заболеваемость снизилась в 1,3 раза - с 762 до 630 случаев. А.Жуматаев считает, что это результат карантинных мер и социальной ответственности североказахстанцев.

    За последние сутки в области зарегистрировали 70 инфицированных. Из них 39 – с симптомами заболевания. Коронавирус выявили у жителей Петропавловска и всех 13 районов области.

    «Всего с марта прошлого года в области зарегистрировали 11 179 случаев коронавируса. Из них 6 915 симптомных. Завозных – 382, или 3,5%. Из общего числа случаев 16% выявлены при профилактическом обследовании, 61% - среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, и 23% - среди контактных. Показатель смертности составляет 0,38%, или 42 случая», - сказал А.Жуматаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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