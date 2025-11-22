22 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1997 году в Алматы прошел I съезд врачей Казахстана. На открытии съезда постоянный представитель Организации Объединенных Наций в Казахстане Херберт Берсток отметил, что всю систему здравоохранения необходимо повернуть к пациенту и добиться, чтобы реформы шли на пользу и врачам, и населению. Медиками были приняты документы о проблемах борьбы с наркоманией, о политике снижения абортов в Казахстане.

В 1998 году в Алматы на стене дома, где жил поэт Хамит Ергалиев, была установлена мемориальная доска.

Хамит Ергалиев (1916-1997) — автор более 30 поэтических книг по различным тематикам — жизнь казахов до Октябрьской революции, героический труд людей в тылу во время войны, послевоенный труд и другие. Также он был переводчиком зарубежных произведений на казахский язык. Среди переведенных работ: произведения Джорджа Гордона Байрона, Николая Некрасова, Алишера Навои, Низами, Софокла, Назыма Хикмета, Пабло Неруды, Уильяма Шекспира, кыргызский эпос «Манас», каракалпакский эпос «Сорок девушек» и другие.

В 2011 году в Караганде был возведен новый Монумент независимости на одноименной площади в центре города. Высота монумента составляет 47 метров, его вес — 16 тонн. Стелу, облицованную натуральным белым гранитом, венчают орел, сидящий на шаре, и солнце как символы Независимости. На четырех углах стелы расположены «тулпары». Между их крыльями установлены медальоны, а на фасаде стелы — Герб Республики Казахстан и цитата Главы государства о независимости.

В 2012 году в ходе тайного голосования представителями 161 государства — члена Международного бюро выставок столица Казахстана — Астана — была выбрана столицей проведения Международной специализированной выставки EXPO-2017, опередив бельгийский Льеж.

ЕХРО-2017 в Астане стала первой международной выставкой, которая проводилась в странах Центрально-Азиатского региона и СНГ.

В 2014 году на экспорт в столицу Туркменистана — Ашхабад — был отправлен первый грузовой тепловоз казахстанского производства. Эта техника не только зарекомендовала себя на полигоне железных дорог Казахстана, но и показала впечатляющие результаты в процессе эксплуатации на стальных магистралях Таджикистана, Кыргызстана, Украины и во время различных испытаний в России и Эстонии.

В 2016 году в Астане создано Агентство по управлению брендами «Сделано в KZ», в рамках которого был запущен проект по созданию 100 новых брендов «Халық маркасы». В проекте приняли участие известные артисты, спортсмены и депутаты. 100 новых казахстанских брендов были представлены в таких категориях, как продукты питания, мебель, интерьеры для дома, одежда и обувь.

В 2016 году житель Мангистауской области нашел клад золотых монет XII–XIII веков. Клад может принадлежать династии хорезмшахов Ануштегинидов Ала ад-Дин Текеша и Мухаммада ибн Текеша. Мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев предположил, что местом чеканки монет был город Мангышлак.

В 2017 году в Сеуле на чемпионате мира по гиревому спорту Борис Нугманов из Кокшетау стал абсолютным чемпионом мира, выступая в возрастной категории 70-74 лет, среди ветеранов. В своей коронной дисциплине — толчке по длинному циклу — он стал лучшим на планете. На Корейский полуостров приехали более 500 атлетов из 34 стран.

В 2018 году известному казахстанскому ученому-химику Зулхаиру Мансурову была вручена медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». Церемония награждения прошла в штаб-квартире организации в Париже.

Медаль учреждена генеральным директором ЮНЕСКО в 2010 году и ежегодно присуждается выдающимся ученым и организациям, внесшим значительный вклад в прогресс мировой науки в указанных областях. Так, в частности, казахстанский ученый удостоен ее «за вклад в разработки технологий производства наноуглеродных материалов, синтеза углеродных нанотрубок и графенов в режиме горения».

В 2019 году казахстанский режиссер Адильжан Ержанов стал победителем ХІІІ Азиатско-Тихоокеанского киноконкурса (Asia Pacific Screen Awards). Азиатский «Оскар» был присужден казахстанскому режиссеру за фильм «Смотри, смотри, человек» в номинации «Лучший режиссер».

На конкурс Asia Pacific Screen Awards были выдвинуты 289 фильмов из государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2020 году казахстанский фильм «Томирис» получил премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США). Впервые в истории нашей страны казахстанский фильм был признан лучшим в номинации «Постановка трюков в иностранном фильме».

В 2021 году двадцать военнослужащих из Казахстана, Бангладеш, Бразилии, Мавритании, Мозамбика, Нигерии, Пакистана, Саудовской Аравии, Финляндии получили международные сертификаты курса «Защита гражданского населения ООН — United Nations Protection of Civilians Course» (UNPOCC). Слушатели были ознакомлены с основополагающими принципами, ценностями и компетенциями Организации Объединенных Наций по защите гражданского населения в ходе проведения миротворческих операций. Особое внимание было уделено изучению гендерных аспектов, кодексу поведения и безопасности человека, в том числе, процедур по повышению осведомленности о COVID-19.

В 2021 году работающий в Гарвардском университете в США историк Нурлан Кенжеахмет нашел ценные документы, касающиеся древнего названия города Усть-Каменогорск.

По его словам, Усть-Каменогорск до 1757 года назывался Кенгир-Тура. Об этом говорится в VIII томе «Исторического атласа Китая», составленном китайским ученым Таном Цисяном, а также на карте «Цяньлунь нэйфу юйту» («Ордынская карта царя Цяньлуна»), которая была нарисована в 1769 году, на берегу реки Иртыш, Кенгир-Тура.

В 2023 году в Ташкенте (Узбекистан) на Чемпионате Азии-2023 по дзюдо среди юниоров юные казахстанцы завоевали 11 медалей, в том числе пять наград высшего достоинства завоевали Талгат Орынбасар, Жанарыс Рахметкали, Адилет Алмат, Нуржан Бисенов и Нурайлым Сарсенбек.

В 2024 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI из серии «Мечети и соборы Казахстана» и FATIMA QOLY из серии «Магические символы». Монета ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI продолжает серию «Мечети и соборы Казахстана». Монета посвящена Центральной мечети города Астана, открывшей свои двери в 2022 году. Мечеть является крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии. В дизайне монеты — стилизованное изображение Центральной мечети города Астана и надпись на арабском языке, обозначающая мусульманское приветствие.

Монета FATIMA QOLY (Рука Фатимы) — шестая монета серии «Магические символы». В основе дизайна монеты лежит стилизованное орнаментальное изображение защитного амулета в форме открытой ладони, известного в культурах народов разных стран.

В 2024 году у автодорог международного и республиканского значения появились индексы «KAZ» и «KZ» Индекс «KAZ» присваивается 23 автомобильным дорогам, проходящим через несколько регионов. Индекс «KZ» применяется для 88 дорог республиканского значения, находящихся в пределах одного региона. Согласно стандарту ISO 3166-2 Международной организации по стандартизации, геокоды «KAZ» и «KZ» официально обозначают Республику Казахстан. Эти коды широко используются в интернет-доменах, государственных документах, отчетной документации и на автомобильных номерах. Они узнаваемы как внутри страны, так и за ее пределами. В этой связи в Казахстане утверждены индексы «KAZ» и «KZ» для автомобильных дорог международного и республиканского значения.