22 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

66 лет назад (1960) родился КАЗАНЦЕВ Павел Олегович — депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1982); Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (1986).

Трудовая деятельность: старший инженер, начальник ПТО, старший инженер по технике безопасности и охране труда, мастер АТП-3 грузового автоуправления Целиноградской области при Министерстве транспорта Казахской ССР (1982 — 1986); служба в Управлении КГБ по Целиноградской области (1986 — 1992); начальник отдела, председатель комитета Внешнеэкономических связей, представитель Министерства внешнеэкономических связей РК в администрации Акмолинской области (1992 — 1995); заместитель акима города Акмола (1995 — 1997); советник заместителя Председателя Административного совета СЭЗ (1997 — 1998); заместитель директора Фонда экономического и социального развития СЭЗ, заместитель председателя правления и начальник отдела инвестиций фонда «Акмола» (1998 — 1999); директор консалтинговой компании «Центр деловых инициатив» — президент Ассоциации предпринимателей города Астаны (1999 — 2007); заместитель, первый заместитель председателя Астанинского городского филиала НДП «Нұр Отан» (2007 — 2010); директор департамента политической работы, директор департамента организационно-политической работы Центрального аппарата НДП «Нұр Отан» (2010 — 2013); заместитель председателя — директор департамента организационной кадровой работы и активов федерации профсоюзов РК (2015 — 2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва (2016 — 2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2021 — 2023).

65 лет назад (1961) родился БИГЕЛЬДИЕВ Махаббат Садвакасович — депутат Алматинского областного маслихата.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1986).

Трудовая деятельность: рабочий, строитель в совхозе имени Т. Бокина (1978-1981); главный инженер Куртинского многоотраслевого хозяйства (1986-1989); главный архитектор Куртинского района, заместитель председателя Куртинского сельского совета (1989-1991); директор Куртинского районного предприятия тепловых сетей (1991-1996); директор Талгарского районного предприятия тепловых сетей (1998-1998); генеральный директор Алматинского областного предприятия тепловых сетей (1998-1999); директор предприятий «Алаутрансгаз», «Жетисугаз» (1999-2001); аким Нуринского сельского округа Талгарского района (2001-2002); аким Туздыбастауского сельского округа Талгарского района (2002-2005); заместитель акима Жамбылского района, заместитель акима Карасайского района (2005-2007); начальник областного управления архитектурно-строительного контроля (2009-2009); аким Жамбылского района (2009-2011); аким города Талдыкоргана (2011-2012); заместитель акима Алматинской области (01.2012-06.2012); аким Панфиловского района Алматинской области (2012-2013); аким Жамбылского района Алматинской области (2013-2014); первый заместитель акима Алматинской области (2014-2016); аким Карасайского района Алматинской области (2016-2020); директор республиканского государственного предприятия «Казреставрация» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2020-2024).

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

Также в этот день родились:

123 годаназад (1902-1985) родился МУСРЕПОВ Габит Махмутович — выдающийся казахский писатель, государственный и общественный деятель, один из основоположников национальной драматургии, переводчик, историк, критик, литературовед, академик Академии наук Казахстана, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая, премии имени Ш. Валиханова, народный писатель Казахстана.

Родился в ауле Жанажол Пресногорьковского района Костанайской области (ныне — Жамбылский район Северо-Казахстанской области). Окончил Оренбургский рабочий факультет, один год занимался в Омском сельскохозяйственном институте.

Трудовая деятельность: преподаватель Бурабайского (Щучинского) техникума лесного хозяйства (1927-1928); главный редактор Казиздата (1928-1933); редактор газеты «Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») (1934-1935); заведующий сектором ЦК КП Казахстана (1936-1937); начальник управления по делам искусств при Советском народном комиссариате Казахской ССР (1937-1938); член правления Союза писателей Казахстана (1938-1956); главный редактор журнала «Шмель» — «Ара» (1956-1957); председатель правления Союза писателей Казахстана (1957-1966); в 1958 году был избран секретарем Союза писателей СССР, членом Госкомитета СССР по Ленинским и Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры.

Мусрепов является одним из основоположников национальной драматургии. Его первый опыт — музыкальная драма «Қыз-Жібек» — написана по мотивам одноименной народной лирической поэмы. Позднее на основе этой драмы Мусреповым было написано либретто оперы «Қыз Жібек».

Мусрепов является также автором таких крупных литературных произведений, как «Амангельды» (1935), «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу» (1939), «Солдат из Казахстана» (1945), «Ақан cepi — Ақтоқты», «Образ, который не удалось встретить» (1966, Государственная премия Казахской ССР, 1968) «Трагедия поэта» (о знаменитом народном певце Ақан сері, воспетом в поэме И. Жансугурова «Кулагер») «Майра», «Завещание потомкам», десятков рассказов, новелл. Роман «Солдат из Казахстана» обрел мировую известность и прославил казахскую литературу.

99 лет назад (1926-1993) родился КУЛАНБАЕВ Макилходжа Иманалиулы — заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженец Жамбылского района Алматинской области. Окончил Алматинское театральное училище.

Трудовая деятельность: работал в Кызылординском областном казахском драматическом театре (1945-1948); актер Театра для детей и юношества (Алматы) (с 1948 года). Один из основателей Алматинского театра для детей и юношества.

Роли: Абуталип («Светлая любовь» по С. Муканову), Дуйшен («Первый учитель» по Ч. Айтматову), Махамбет («Стрела Махамбета» по А. Алимжанову), аль-Фараби (в одноимённом спектакле Ш. Хусаинова и О. Бодыкова), Али («Горянка» Р. Гамзатова), Конкай («Ақан cepi — Ақтоқты» Г. Мусрепова), Назарбек («Алуа» М. Ауэзова). Выступал по радио в роли дедушки Жумбакбая в радиоигре для детей «Подумай и найди». Снимался в кино: Идрис («Путешествие в детство»), Ермат («Золотая осень»), генерал-майор («Щит города») и другие.

77 лет назад (1948-2000) родился КАБАНБАЙУЛЫ Марат — писатель, член Союза писателей Казахстана.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. М. Кирова (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал в редакциях районной газеты, республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас», журнала «Жұлдыз», редактором издательства «Жалын», в аппарате Госкомиздата Казахской ССР, литературным сотрудником журнала «Жұлдыз», заместителем главного редактора республиканской газеты «Ана тілі».

Автор повестей и рассказов «Арыстан, мен, виолончель және қасапхана», «Жиһанкез Тити», «Пысық болдым, мінеки», «Қала мен қыз бала», романов «Көркем дәм», «Айшылық алыс жол». Произведения были переведены на русский, украинский, молдавский, латышский, немецкие языки. По повести М. Кабанбаева «Солнце в одуванчиках» в 1979 году снят полнометражный художественный телефильм «Когда тебе 12 лет».

76 летназад (1949-1992) родился КАРМЕНОВ Жанибек — певец, писатель, заслуженный артист Казахстана.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет (ныне — Казахский национальный университет имени аль-Фараби); Республиканскую эстрадную студию (класс известного певца Ж. Елебекова).

Трудовая деятельность: работал редактором издательства «Өнер», заведующим кафедрой Алматинской консерватории (Казахской национальной консерватории имени Курмангазы).

С детства испытывал тягу к народной музыке. Является одним из наиболее ярких представителей казахской народной исполнительской школы. Он являлся инициатором создания кафедры народного пения Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы и был ее первым заведующим. Внес большой вклад в развитие науки о фольклоре и песенном творчестве. В цикле телевизионных передач «Асыл мұра», рассказывая о казахской народной музыке, с высоким мастерством исполнял песни Ақан сері, Биржана, Мухита. В его исполнении впервые прозвучали произведения Актамберди, Бухар жырау, Шакарима.

Автор книг «Ақылбайдың әні», «Ғашықтың тілі», «Махаббат әні». В 1996 году его имя присвоено музыкальной школе села Карауыл.