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22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы

15 Января 2022 18:40
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22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оперативные сотрудники управления полиции Наурызбайского района Алматы установили подозреваемого, обокравшего магазин техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в комендатуре города, 22-летний житель Атырау выставил на продажу технику, похищенную в ходе мародерства из магазина «Белый ветер» по улице Тимирязева. Злоумышленник был задержан по месту своего временного проживания в Алматы.

В его доме изъято семь ноутбуков, 12 сотовых телефонов, три флеш-карты, две колонки, две пары наушников, аксессуары к сотовым телефонам, а также оправы для очков.

«В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания о том, что вышеуказанные вещи украл во время массовых беспорядков из магазина по продаже техники. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано по территориальности в управление полиции Бостандыкского района. Устанавливаются соучастники преступления. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщили в комендатуре города.

Ранее сообщалось, что в Алматы по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.

Также полицейские изъяли похищенные из ломбарда сотовые телефоны у 17-летнего парня в микрорайоне Калкаман в Алматы.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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