22 человека утонули с начала года в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала 2021 года на водоемах в неустановленных (запрещенных) для купания местах погибло 22 человека, из них 6 детей. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области, подполковник Куат Бельдыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры, с начала 2021 года на водоемах области в неустановленных (запрещенных) для купания местах по итогам первого полугодия (по состоянию на 30 июля) погибло 22 человека, из них 6 детей. Спасено 28 человек, из них 4 детей. Необходимо отметить, что немаловажную роль играет сам период купального сезона, так как в связи с благоприятными погодными условиями на территории нашей области уже в начале мая люди начинают купаться, и купание продолжается до октября месяца», - сказал он в ходе брифинга.

Спикер отметил, что акимом области, подписано постановление по увеличению разрешенных мест для купания с 10 (на которых располагались 10 пляжей и 1 городской бассейн г.Текели) до 84-х, с закреплением мест массового отдыха на естественных и искусственных водоемах за конкретными владельцами. В настоящее время документ находится в Министерстве юстиции на регистрации.

Куат Бельдыбаев добавил, что в Алматинской области расположено 257 крупных водоемов, из них 6 озер, 58 рек, 76 водохранилищ и 117 прудов.

«В связи с чем, в летнее время на побережьях водных акваторий наблюдается огромное количество отдыхающих, как местного населения, так и приезжих туристов из других регионов нашей страны и ближнего зарубежья. За купальный сезон количество посетителей зон отдыха на акваториях области достигает более трех млн человек. Кроме того, в связи с ослаблением карантинных ограничений, а также в связи с очень жаркой погодой на берегах крупных водоёмов области (вдх. Капшагай, оз. Алаколь, оз. Балхаш), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года многократно увеличилось количество отдыхающих», - добавил он.