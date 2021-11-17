22 бригады электриков восстанавливают линии электроснабжения в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Электроснабжение значительно пострадало от налетевшего на Тараз ураганного ветра, скорость которого достигала до 38 метров в секунду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в медиа-центре акимата города Тараза, из-за урагана оказались отключенными от электроэнергии жители близлежащего к областному центру поселка Солнечный. Без света остались жители массивов «Арай», «Бурыл», «Карасай», «Барысхан», Дальняя Карасу, по улицам Сабалакова, Бейбитшилик, Чернышова, Аскарова, дачные массивы.

В центре Тараза также почти весь день оставались без электроснабжения жители домов по улицам Койгельды, Казыбек би, Конаева, Байзак батыра, Комратова, Ниеткалиева, 1, 2, 4, 11 микрорайоны, Химпоселок.

«Специалисты ТГЭС ведут работы по устранению проблем и восстановлению электросетей. Задействовано 22 бригады. В ТОО «ТЭЦ», отключенной от электроснабжения и приостановившей подачу тепла потребителям, ведутся пусконаладочные работы. Газовые сети областного центра не были повреждены, подача газа производится непрерывно», - пояснили в ведомстве.

Все коммунальные предприятия и учреждения работают в усиленном режиме. Шесть бригад ТОО «Жасыл ел-Тараз» задействовано в вырубке поваленных деревьев и уборке территорий, уточнили в акимате города Тараза.

Напомним, шквальный ветер 17 ноября нанес значительный ущерб городской инфраструктуре Тараза. Накануне на территории Жамбылской области было объявлено об усилении ветра до 30 метров в секунду. В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, так как вождение становится опасным.

В связи со сложными погодными условиями в департаменте по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области организован штаб по ликвидации стихийных бедствий. Работает горячая линия.