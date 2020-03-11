22,5 млн га составит площадь посевов в этом году в Казахстане - Минсельхоз

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Костанайской области Министерство сельского хозяйства РК провело первое совещание о ходе подготовки к весенне-полевым работам 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

В ходе совещания с участием вице-министра сельского хозяйства РК Рустема Курманова были зафиксированы планы посевной, обсуждены вопросы качества семян и подготовки сельхозтехники и запаса топлива. Также представители МСХ РК рассказали об изменениях правил поддержки семеноводства и инвестсубсидирования приобретения семяочистительной техники.

По его словам, если раньше фермерам выдавались субсидии на приобретение только импортной семяочистительной техники, то теперь вводится возмещение затрат на покупку продукции отечественного и украинского производства, а также стран СНГ.

«Кроме того, по просьбе фермеров изменены правила выдачи субсидии на семена. Теперь их смогут получить все крестьяне – и те, кто приобрел их в Казахстане, и те, кто купил напрямую у иностранных производителей. Старый механизм это не предусматривал. Это обеспечит равный доступ к качественным семенам», – сообщил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

Затем замминистра затронул тему применения минеральных удобрений. По его словам, в 2020 году в местных бюджетах на субсидирование приобретения минеральных удобрений предусмотрено более 23 млрд тенге, которыми фермерам необходимо воспользоваться.

Р. Курманов отметил, что Костанайская область заметно наращивает объемы применения удобрений. За счет увеличения бюджетных средств в 2019 году аграриями региона приобретено 45 тыс. тонн субсидированных удобрений. Это на 54% больше, чем в 2018 году. А в 2020 году планируется приобрести уже 50 тыс. тонн. Для фермеров, применяющих минеральные удобрения, в местном бюджете предусмотрены 3 млрд тенге.

В целом по республике площадь посевов в текущем году составит 22,5 млн га, это на 237,7 тыс. больше, чем в 2019-ом. При этом зерновых и зернобобовых посеют меньше, чем в прошлом году (15,2 против 15,4 млн га), а масличных культур, наоборот, больше на 122,2 тысяч га (всего 3 млн га).

Прогнозируемая площадь овощебахчевых культур и картофеля в этом году больше на 19,3 тыс. га, кормовых – на 308,6 тыс. га.

Для проведения посевной в Казахстане подготовлено 2,47 млн тонн качественных семян (100,2% к плану), в том числе семян зерновых – 1,94 млн тонн (100,6% к плану), масличных – 89 тыс. тонн (99% к плану), кормовых – 15,7 тыс. тонн (94,5% к плану), картофеля – более 418 тыс. тонн (98,7% к плану).

По информации вице-министра сельского хозяйства Р. Курманова, подготовка сельскохозяйственной техники к проведению весенне-полевых работ в республике ведется в плановом режиме. По данным акиматов областей, по состоянию на 1 марта готовность тракторов к проведению весенне-полевых работ составляет 82%, посевных комплексов – 100%, сеялок – 80%, почвообрабатывающих орудий – 82%.

Всего в ходе посевной будет использовано свыше 4 тысяч современных высокопроизводительных комплексов (с учетом приобретения новой техники). Они помогут засеять 70% посевной площади зерновых культур.

На проведение посевных работ по согласованию с Минэнергетики выделено порядка 387 тыс. тонн дизтоплива. Учитывая сложные погодные условия, Минсельхоз инициировал выделение дополнительных 10 тыс. тонн, что позволило полностью удовлетворить потребности всех регионов в дизтопливе.

«Необходимо отметить, что цена дизтоплива с НПЗ на февраль и март Министерством энергетики установлена на уровне 161 тенге за литр. Это 194 тыс. тенге за тонну. С учетом доставки операторов средняя цена в регионах составляет 177 тенге за литр, что на 10% дешевле рыночной стоимости. В настоящее время операторы регионов заключают договоры и проводят оплату за выделенные объемы топлива», - сообщил представитель МСХ РК.

Между тем для поддержки субъектов АПК Аграрной кредитной корпорацией из республиканского бюджета был выделен бюджетный кредит в объеме 70 млрд тенге. Это на 10 млрд больше прежнего. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков не будет превышать 7% годовых.

Кредитование аграриев будет осуществляться непосредственно АКК под гарантию банков второго уровня, а также через фондирование БВУ, кредитных товариществ, региональных инвестиционных центров и микрофинансовых организаций под гарантию последних.