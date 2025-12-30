22 000 км под контролем ИИ: как технологии меняют железную дорогу в Казахстане

22 тыс. км железнодорожной сети - именно такой масштаб охватывает система «Смарт-диагностика», уже сегодня позволяющая прогнозировать развитие дефектов на 87 дней вперед и вдвое ускорить планирование ремонтов. Это - качественный прорыв в управлении инфраструктурой.

3 тыс. км магистралей охвачены проектами автоматизации, направленными на рост пропускной способности сразу по семи ключевым направлениям.

До 2 млрд тенге в год - такую экономию даёт запуск единой цифровой платформы по управлению вагонным парком, сокращая порожний пробег и повышая эффективность использования активов.

Кроме того, в КТЖ внедряется инновационная система Kinetix от Wabtec, обеспечивающая диагностику вагонов в движении - без остановки, без потерь времени и с максимальной точностью.

Фото: КТЖ

Более 319 млн тонн грузов: рекордный результат 2025 года

319,8 млн тонн - именно такого объема достигли грузоперевозки по итогам 2025 года, что на 5,5% больше, чем в предыдущем году. Этот рост обеспечен уверенной динамикой внутренних перевозок (+2,7%), импорта (+2,5%), транзита (+20%) и, особенно, экспорта (+7,1%).

13,9 млн тонн зерна (+31,4%) и 105,8 млн тонн угля (+3%) - ключевые рекорды по номенклатуре. Значительный рост также зафиксирован по нефтепродуктам, строительным материалам и химической продукции. География поставок казахстанского зерна охватывает Центральную Азию, Иран, Афганистан и Россию.

Существенный рост объемов грузоперевозок стал результатом динамичного увеличения транзитных и экспортных потоков - стратегически приоритетного направления для Казахстана, укрепляющего статус страны как ключевого евразийского логистического хаба и моста между Востоком и Западом.

Фото: КТЖ

Более 29,3 млн тонн в год - до такого уровня увеличена пропускная способность в направлении Узбекистана в 2025 году, а соответственно и в другие страны Центральной Азии – Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана. Это позволяет нарастить экспорт казахстанского зерна до 5,6 млн тонн - рост на 21%. Для дальнейшей разгрузки узла КТЖ своевременно начала строительство новой линии «Дарбаза - Мактаарал». Такой подход даст возможность наращивания экспорта через Узбекистан в другие страны.

35,4 млн тонн - таков ожидаемый объем перевозок в Китай по итогам 2025 года, что на 10,5% превышает показатель прошлого года. Устойчивый рост зафиксирован сразу по двум ключевым переходам - «Достык» и «Алтынколь», что подтверждает растущую роль Казахстана как надежного транзитного моста между Азией и Европой.

Фото: КТЖ

Инфраструктура и пассажирские перевозки: цифры, за которыми стоит развитие

В рамках предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 ноября 2022 года № 2, предусмотрен ремонт 11 000 км пути до 2029 года. Начиная с 2023 года отремонтировано 4 448 км пути, что составляет 40% от предусмотренного программой объема (2023 г. – 1 443 км, 2024 г. – 1 430 км, 2025 г. – 1 575 км). Ремонт производится с опережением плана на 234 км (106 %).

С начала года поездами АО «Пассажирские перевозки» воспользовались более 13 млн пассажиров, что свидетельствует о растущем уровне доверия и повышении эффективности работы компании.

За 10 лет обновлено 60% пассажирского парка вагонов, а к 2030 году средний возраст вагонов сократится до 10 лет. Новый подвижной состав будет оснащен всеми современными компонентами, включая системы кондиционирования, видеонаблюдения, электрического отопления, автоматического пожаротушения, а также розетками и USB-разъемами в каждом купе. Вагоны разрабатываются специально для эксплуатации в условиях Казахстана - с учетом климатических особенностей и протяженности маршрутов.

822 тыс. пассажиров выбрали проект «Женский вагон», который успешно реализуется на 12 маршрутах уже более четырёх лет. Это говорит о высоком спросе комфорта в пути.

50% скидка предоставляется людям с ограниченными возможностями на социально-значимые направления - один из важных шагов к доступности и социальной ответственности.

91,2% билетов в 2025 году были приобретены онлайн - цифровизация сервисов выходит на новый уровень удобства и скорости.

158 тыс. билетов было выкуплено через сервис «Лист ожидания» - система гибко реагирует на спрос и помогает пассажирам не терять шанс на поездку.

На 47% снизилось количество опозданий пассажирских поездов в 2025 году по сравнению с 2024 годом, благодаря улучшенной логистике и эффективному управлению маршрутной сети.

1 167 заявок и 280 финалистов: КТЖ делает ставку на молодежь и преемственность

1 167 заявок поступило в рамках старта Молодежного кадрового резерва в 2025 году - масштабного проекта, нацеленного на подготовку нового поколения лидеров. В финал прошли 280 лучших участников, и уже до конца года будет сформирован пул перспективных управленцев КТЖ.

Фото: КТЖ

1-е место по ESG среди транспортных компаний

АО «НК «Қазақстан темір жолы» заняло 1-е место среди транспортно-логистических компаний и 2-е место в общем зачете ТОП-50 лучших компаний Казахстана по уровню раскрытия ESG-информации по итогам 2025 года.

Рейтинг, подготовленный PwC на основе анализа отчетности за 2024 год, охватывал 165 критериев по пяти направлениям: стратегия устойчивого развития, корпоративное управление, экология, общество и нефинансовая отчетность.

Высокие позиции КТЖ подтверждают приверженность компании международным стандартам прозрачности и ответственности - GRI, SASB и рекомендациям TCFD.