21,9 млрд тенге дивидендов выплатило KEGOC за 2-е полугодие 2023 года

Дивиденды компании за прошлый год были рекордно максимальными за последние 10 лет — всего за прошлый год выплачено 42 млрд тенге, или 157,24 тенге за одну акцию. Общий уровень доходность акционеров АО «KEGOC» за 2023 год составила 10,6%, передает агентство Kazinform.

Всего же с момента выхода на публичный рынок компания выплатила дивиденды в размере 260 млрд тенге, а стоимость акций выросла в 3 раза.

По прогнозам аналитиков, акции компании могут вырасти в цене в ближайшей перспективе, с учетом позитивных результатов компании и лояльной дивидендной политики KEGOC. Динамика роста акций может составить до 1764-1906 тенге, согласно ожиданиям аналитиков.

Об этом представители АО «KEGOC» рассказали сегодня на Дне эмитента в Алматы. Они сообщили о своих главных производственных и финансовых показателях за 2023 год и с начала 2024 года, инвестиционной привлекательности своих ценных бумаг, а также планах на будущее.

Фото: KEGOC

— KEGOC традиционно выполняет все свои обязательства перед акционерами. Наша компания — один из немногих эмитентов, выплачивающих дивиденды дважды в год. Кроме того, действующая дивидендная политика позволяет направлять на выплату дивидендов не менее 60% чистого дохода за отчетный период, — отметила управляющий директор по экономике и финансам KEGOC Айгуль Акимбаева.

В числе факторов роста дивидендов компании является увеличение ее доходов. Так, за I квартал 2024 года доходы АО «KEGOC» от основной деятельности составили 85,1 млрд тенге, увеличившись на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовали рост тарифов и объемов оказываемых услуг, а также эффективная работа рынка единого закупщика и балансирующего рынка в режиме реального времени (введены с 1 июля 2023 года), сообщила Айгуль Акимбаева.

В 2023 году чистая прибыль KEGOC составила 43,4 млрд тенге, что на 62,2% больше результата 2022 года. Регуляторные изменения позволили компании исключить убытки по закупу электроэнергии из РФ для компенсации межгосударственного сальдо ее перетоков. В итоге, как отмечают аналитики, значительный рост чистой прибыли компании в прошлом году во многом был связан с сокращением убытков по закупу электроэнергии за рубежом.

Вместе с тем, на рост акций компании влияет и увеличение потребления электроэнергии в Казахстане. По данным Минэнерго, в 2023 году объем потребления электрической энергии был на уровне 115 млрд кВтч. Согласно утвержденного баланса мощности, к 2030 году потребность в электрической мощности составит 28,2 ГВт. В результате объемы передачи электроэнергии компанией KEGOC, ее прибыль, а также привлекательность акций также будут расти.

Таким образом, компания обеспечивает стабильное и долгосрочное развитие на рынке Казахстана. На сегодня она является системным оператором по передаче более половины всей выработанной в стране энергии по территории республики.

Фото: KEGOC

Если в 2022 году объем передачи электроэнергии по сетям KEGOC составил 58,6 млрд кВт*ч, то в 2023 году этот показатель, включая услуги по пользованию национальной электрической сетью, достиг 72,1 млрд кВт*ч. По прогнозам, в этом году данные объемы могут увеличиться до 92,2 млрд кВт*ч, в том числе объем транзита электроэнергии из России в Кыргызстан.

У компании большие планы на будущее, согласно ее обновленной Стратегии развития до 2032 года, сообщила управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию KEGOC Эльвира Конахбаева. В их числе — масштабные планы по развитию генерации, в том числе возобновляемых источников энергии. При этом большое внимание будет уделено внедрению современных технологий с использованием искусственного интеллекта. В частности, ИИ планируется использовать для прогнозирования выработки ВИЭ на сутки вперед, технологических нарушений, связанных с погодными условиями и т. д. Это позволит повысить эффективность диспетчерского управления, минимизировать последствия аварийных отключений, удаленно управлять цифровыми подстанциями, подчеркнула спикер. На сегодня, по ее словам, обновлен портфель инвестиционных проектов до 2035 года, которые синхронизированы с планами Министерства энергетики РК.

— Мы всегда стараемся использовать новые цифровые технологии, формировать интеллектуальную энергосистему, ранее мы сообщали о внедрении системы «Smart Grid». Но компания идет дальше и до 2032 года будет реализовывать проекты с использованием искусственного интеллекта, — сказала Эльвира Конахбаева.

Между тем, международные рейтинговые агентства, включая Fitch Ratings, Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s Global, также подтвердили рейтинг АО «KEGOC» как «Стабильный» и «Позитивный». Как отметили в компании, данные рейтинги соответствуют позитивным прогнозам суверенного рейтинга Казахстана и рейтингу основного акционера АО «KEGOC» — АО «Самрук-Казына».