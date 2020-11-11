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218 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

11 Ноября 2020 08:16
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218 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 57

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 8

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 81

Западно-Казахстанская область - 1

Карагандинская область - 11

Костанайская область - 9

Кызылординская область - 6

Павлодарская область - 15

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 108387.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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