218 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 57

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 8

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 81

Западно-Казахстанская область - 1

Карагандинская область - 11

Костанайская область - 9

Кызылординская область - 6

Павлодарская область - 15

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 108387.