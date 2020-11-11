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218 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
11 Ноября 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 218 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 57
Акмолинская область - 19
Актюбинская область - 5
Алматинская область - 8
Атырауская область - 4
Восточно-Казахстанская область - 81
Западно-Казахстанская область - 1
Карагандинская область - 11
Костанайская область - 9
Кызылординская область - 6
Павлодарская область - 15
Туркестанская область - 2
Итого выздоровевших в Казахстане - 108387.
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