216 квартир предоставят столичным жителям аварийных домов в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период с 2018 по 2020 годы в столице было снесено 30 аварийных домов, эвакуировано 492 семьи. Об этом сообщили в Управлении строительства и жилищной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Снос аварийных домов в столице начался в 2013 году. С тех пор 3467 семей получили благоустроенное жилье. По итогам реализации первого этапа пилотного проекта на 2013-2017 годы снесено 228 аварийных домов, 3467 семей получили новые благоустроенные квартиры. В рамках реализации второго этапа пилотного проекта на период с 2018 по 2022 годы планируется переселить жителей 50 аварийных домов в количестве 833 семей», - говорится в ответе управления на запрос редакции.

По данным специалистов управления, в период с 2018 по 2020 годы по городу Нур-Султан было снесено 30 аварийных домов, 492 семьи переселены в другие поселения. Данная работа продолжится и в этом году.

«В 2021 году планируется переселить жителей 4 аварийных домов на 216 квартир, в 2022 году - еще 16 аварийных домов на 125 квартир», - сообщили в управлении.



