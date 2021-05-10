08:00, 10 Май 2021 | GMT +6
2142 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 324,
город Алматы - 570,
город Шымкент - 45,
Акмолинская область - 130,
Актюбинская область - 68,
Алматинская область - 185,
Атырауская область - 62,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 51,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 251,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 22,
Мангистауская область - 55,
Павлодарская область - 125,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 29.
Всего в стране выявлен 344731 заболевший.