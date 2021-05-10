2142 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 324,

город Алматы - 570,

город Шымкент - 45,

Акмолинская область - 130,

Актюбинская область - 68,

Алматинская область - 185,

Атырауская область - 62,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 102,

Карагандинская область - 251,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 22,

Мангистауская область - 55,

Павлодарская область - 125,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 29.

Всего в стране выявлен 344731 заболевший.