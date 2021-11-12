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2120 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

12 Ноября 2021 08:15
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2120 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 160,

город Алматы - 267,

город Шымкент - 27,

Акмолинская область - 142,

Актюбинская область - 33,

Алматинская область - 59,

Атырауская область - 13,

Восточно-Казахстанская область - 294,

Жамбылская область - 29,

Западно-Казахстанская область - 137,

Карагандинская область - 176,

Костанайская область - 275,

Кызылординская область - 40,

Мангистауская область - 47,

Павлодарская область - 238,

Северо-Казахстанская область - 152,

Туркестанская область - 31.

Итого выздоровевших в Казахстане - 910246.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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