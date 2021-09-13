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    15:06, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2115 нарушителей с «красным» статусом выявили в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за три месяца с помощью приложении Ashyq выявили 2115 посетителей обдественных мест с «красным» и 785 - с «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что в Алматинской области 8747 объектов являются участниками пилотного проекта Ashyq. Мониторинговой группой охвачено 4880 субъектов малого и среднего бизнеса и были выявлены факты недобросовестного использования приложения, соответственно 997 участников проекта были исключены с платформы Ashyq.

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июня по 13 сентября 2021 года выявлено 2900 нарушений гражданами нашей области санитарно-карантинного режима. В том числе, зафиксировано 2115 человек с «красным» и 785 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 79 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 3 456 625 тенге. Также выдано 284 постановления с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина в отношении граждан с «желтым» статусом», - отметили в департаменте.


    Теги:
    Коронавирус в РК Ashyq Общество Алматинская область
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