21 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

65 лет назад (1961) родился НАЛИБАЕВ Максут Ибрайханович — председатель территориального объединения профсоюзов Кызылординской области.

Фото: lada.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Кзыл-Ординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института, инженер-гидротехник (1983); Саратовские высшие курсы Министерства внутренних дел СССР (1988); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (1995).

Трудовая деятельность: инженер треста «Кзылордаремводстрой» (1983, 1985-1987); слушатель курсов Министерства внутренних дел (1987-1988); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам, начальник отделения, заместитель начальника, начальник отдела управления внутренних дел Кзыл-Ординской области (1988-1995); начальник отдела управления государственного следственного комитета Кызылординской области (1995-1997); начальник отдела управления налоговой полиции Кызылординской области (1997); начальник Кызылординского городского отдела внутренних дел (1997-1998); заместитель начальника управления налоговой полиции Кызылординской области (1998-1999); начальник управления налоговой полиции — департамента финансовой полиции — департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кызылординской области (1999-2005); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области (2005-2006); начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК (03.2006-11.2006); начальник информационно-аналитического департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2006-2007); начальник территориального управления Агентства РК по делам государственной службы, председатель Дисциплинарного совета в Кызылординской области (2007-2011); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Акмолинской области (2011-2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жамбылской области (2012-2014); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области (2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Южно-Казахстанской области (2016); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области (2016-2019); советник акима Кызылординской области (2019-2021).

На занимаемой должности — с июля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

Указом Президента Касым-Жомарта Токаева от 16 октября 2024 года № 675 за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами награжден орденом «Парасат».

51 год назад (1975) родился БЕКИЕВ Онал Ботаевич — начальник Департамента полиции Атырауской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет (1997), Казахский гуманитарно-юридический университет (2002), Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2014).

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особым важным делам полка полиции по охране правительственных учреждений, Департамент Государственной службы охраны МВД (1998-2006); заместитель командира полка по охране правительственных учреждений МВД (2006-2008); заместитель начальника УССО МВД — начальник Управления кадровой работы (2008-2015); начальник Управления специализированной службы охраны г. Астаны (12.2015-05.2018); заместитель начальника ДВД Алматинской области (05.2018-09.2018); заместитель начальника Департамента кадровой политики МВД (09.2018-02.2019); заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД (02.2019-10.2019); начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК (10.2019-11.2022); руководитель аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2022-2026).

На занимаемой должности с января 2026 года.

45 лет назад (1981) родился ИБРАЕВ Асхат Мертнаевич — заместитель председателя правления по административным и правовым вопросам АО «Транстелеком».

Фото: kapital.kz

Родился в Костанае. Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности правоведение (2002).

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности помощника прокурора Карасуского района Костанайской области (2002-2003); помощник прокурора Карасуского района Костанайской области (2003-2006); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Костанайской области (2006-2008); заместитель прокурора г. Костанай (2008-2010); прокурор Жангельдинского района Костанайской области (2010); начальник управления — руководитель аппарата прокуратуры Костанайской области (2012-2017); начальник Управления по работе с обращениями и делопроизводства аппарата генерального прокурора РК (2017-2018); заместитель прокурора Костанайской области (2018 — 2019); руководитель управления по учету и анализу обращений физических и юридических лиц Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК (2019-2022); заместитель председателя Правления Государственной корпорации НАО «Правительство для граждан» (2022-2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

32 года назад (1994) родился БАЙТУРСЫНОВ Гиззат Сейдахметович — председатель Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Asia Pacific University (2018) специальность «Electrical and electronic engineering»; Университет им. Д. А. Кунаева (2020) специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: работа в Строительной компании «Ел Конды» (06.2018-03.2019); инспектор делопроизводства Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2019); эксперт Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2020); главный эксперт Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (04.2020-07.2021); руководитель Управления развития электроники Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2021-2022); заместитель директора Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2022-2023); директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2023-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Также в этот день родились:

60 лет назад (1966-2021) родился АБДРАИМОВ Фархат Нурсултанович — казахстанский актер.

Фото: instagram.com/fara_actor

Уроженец Алматы. Окончил технологический факультет Алма-Атинского технологического университета, инженер-технолог (1988).

Трудовая деятельность: с 1988 года — директор ресторана «Турист»; с 1999 года — актер Казахской кинофабрики имени Ш. Айманова (ныне — АО «Казахфильм имени Ш. Айманова»); с 2001 года — вице-президент Федерации бильярдного спорта РК; с 2005 года — член Союза кинематографистов РК; с 2007 года — член бюро политического совета НДП «Нур Отан».

Снимался в кинофильмах: «Тот, кто нежнее» — Фархат («Мосфильм» — «Казахфильм», 1996), «Фара» — Фара («Казахфильм», 1999), «Застава» — Наркобарон («Мосфильм», 2005), «Полиция Хоккайдо» — Босс мафии («Мосфильм», 2008), «Сказ о розовом зайце» — Джайбархан («Казахфильм», 2010), «Ирония любви» — Тренер (2010), «Любовь под прикрытием» — Сергей («Мосфильм», 2010), «Настоящий полковник» — Джандос («Мосфильм» — «Казахфильм», 2010) и другие.

Награжден Почетной грамотой Президента РК (2003). Обладатель главного приза кинопрессы РФ «Лучший актер» (1996), Гран-при «Святой Георгий Победоносец» XXI международного кинофестиваля (Москва, 1999), премии «Алтын Адам» в номинации «Кинозвезда года» (2000).