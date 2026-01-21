21 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день объятий

Один из самых необычных праздников во всем мире был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Поздравляя с праздником, подарите своим близким и любимым людям объятия в знак теплого отношения к ним, напомнив тем самым о своих искренних чувствах. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

СОБЫТИЯ

В 1932 году вышел первый номер газеты под названием «Казахстанская правда», прародительницей которой является русскоязычная газета «Известия Киргизского края». Она была еженедельником, выходившим по четвергам. С образованием Казахской АССР поднялся и статус газеты, с 1921 года «Известия Киргизского края» стали «Степной правдой» — органом РКП и ЦИК республики. С 1923 по 1932 годы газета была ежедневной и выходила под названием «Советская степь».

В 1995 году в Казахстане образовано Республиканское общественное объединение «Ассоциация деловых женщин», созданное с целью формирования высокого статуса и имиджа деловой женщины — независимо от сферы деятельности и социальной направленности, консолидации деловых женщин, а также защиты прав и интересов женщин и семьи.

20 февраля 1996 года ассоциация успешно прошла регистрацию и получила статус самостоятельно действующей неправительственной организации в РК.

В 1997 году в Алматы улица Магнитогорская была переименована в улицу имени казахского актёра театра и кино, народного артиста СССР, лауреата двух государственных премий СССР (1974, 1980) Идриса Ногайбаева (1931-1989).

В 2009 году вышла в свет энциклопедия «Астана», на страницах которой читатели могут ознакомиться с историей города, экономикой, составом жителей, культурой, образованием, наукой, географическими достопримечательностями, историческим и культурным наследием, а также с градостроительством, в том числе уникальными зданиями, архитектурными ансамблями. В энциклопедии приведены биографические данные известных деятелей науки, образования, искусства. Энциклопедия издана на казахском и русском языках, ее тираж — 20 000 экземпляров.

В 2013 году были изменены границы Астаны и Акмолинской области: часть земель города Астаны общей площадью 17,1 гектара была включена в границы Целиноградского района Акмолинской области; часть земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 17,1 гектара — в границы города Астаны.

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители при Организации Объединенных Наций от Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов и от Республики Тринидад и Тобаго Родней Чарльз подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Тринидад и Тобаго — республика, расположенная на островах в бассейне Карибского моря, вблизи северо-восточного побережья Венесуэлы. Площадь — 5128 квадратных километров. Столица — Порт-оф-Спейн. Официальный язык — английский. Государство Тринидад и Тобаго является республикой в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Глава государства — президент, который избирается коллегией выборщиков из числа членов парламента сроком на пять лет.

В 2014 году студент второго курса колледжа Казахского национального университета искусств Фархад Маденов завоевал гран-при XIX международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Хрустальная магнолия», который завершился в Лас-Вегасе. Победителю предоставлена возможность бесплатного обучения в одном из престижных музыкальных учебных заведений Лос-Анджелеса.

В 2016 году Всемирный конгресс тюркских народов удостоил Казахский национальный университет имени аль-Фараби звания «Лучший вуз тюркских стран». Академик шести академий мира, президент Всемирного конгресса тюркских народов доктор Яхья Алиев отметил, что данное решение принято единодушно на заседании Всемирного конгресса тюркских народов, объединяющего 47 народов и народностей, и вручил ректору КазНУ, академику Галыму Мутанову золотую медаль «За исключительные заслуги перед тюркским миром».

В 2017 году Кирилл Герасименко стал первым игроком в истории Республики Казахстан, который вышел в финал ITTF World Tour и стал чемпионом мирового тура по настольному теннису. В турнире до 21 года спортсмен спецшколы высшего спортивного мастерства Кирилл Герасименко в финале со счетом 3:2 (17:15, 6:11, 6:11, 11:7, 15:13) победил француза Аккузу Кана.

В 2019 году в Усть-Каменогорске завершился международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой. Главным героем стал Михаил Литвин, установивший новое высшее достижение Казахстана.

Спортсмен одержал победу в беге на 400 метров. Его финишное время — 46.26 — стало новым рекордом Казахстана (в помещении).

В 2021 году в Казахстане был создан Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан.

Создание Комитета по денежно-кредитной политике соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, и позволит повысить эффективность и транспарентность принимаемых решений по денежно-кредитной политике.

В 2024 году казахстанцы, получившие образование за рубежом, получили возможность подать документы об образовании на государственную услугу «Признание документов об образовании» через веб-портал «Электронное правительство». Услугу оказывает «Национальный центр развития высшего образования» Министерства науки и высшего образования РК.

В 2025 году на вечернем небе можно было увидеть зрелищное астрономическое событие — парад планет. Все небесные тела в определённый момент оказались на одной стороне от Солнца, что создало оптический эффект, будто они выстроились в линию. В реальности все небесные тела продолжали двигаться по своим орбитам.