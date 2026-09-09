Тонны наркотиков, десятки лабораторий и ОПГ — итоги масштабной операции на юге Казахстана

В Казахстане за три месяца ОПМ «Қарасора — 2026» пресечено более 2 тысяч наркоправонарушений, ликвидировано четыре ОПГ и изъято из незаконного оборота 21 тонна наркотиков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В МВД подведены предварительные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора — 2026». Шуская долина занимает обширную территорию площадью свыше 60 тыс. га и привлекает внимание наркопреступников. Кроме того, предпесковые зоны южных регионов страны создают благоприятные условия для культивирования наркосодержащих растений, — отметили в полиции.

Как выявляют наркоплантации?

В этой связи для эффективного выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков в указанные регионы стягиваются силы и средства, задействованные на данную операцию.

При этом активно применяются летательные аппараты, авиация и космический мониторинг. За три месяца республиканской операции пресечено более двух тысяч наркоправонарушений, ликвидировано четыре ОПГ, не допущено в оборот 21 тонна наркотиков.

По данным ведомства, зарегистрировано 256 фактов культивирования наркосодержащих растений, уничтожены десятки наркоплантации. В жилых массивах ликвидировано 25 фитолабораторий, оборудованных для искусственного выращивания наркосодержащих растений.

Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается.

Ранее сообщалось, что у 32-летнего мужчины в Талдыкоргане изъяли свыше 6,5 кг гашиша. Кроме того, у жителя СКО изъяли почти 2 кг марихуаны.