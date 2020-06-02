21 сотрудник скорой помощи заразился коронавирусом в Алматы: проводится расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 21 сотрудник скорой медпомощи заразился коронавирусной инфекцией. Ситуацию прокомментировали в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В информационно-оперативном диспетчерском отделе КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» работает 155 сотрудников, из них 17 старших врачей и 138 диспетчеров.

«В рамках профилактического осмотра в информационно-оперативном диспетчерском отделе выявлены 17 подтвержденных случаев COVID-19 среди диспетчеров службы скорой помощи и 4 случая среди старших врачей. В настоящий момент все заболевшие находятся на лечении, болезнь протекает в легкой форме», - сообщили в управлении.

Отмечается, что в результате проведения эпидемиологического расследования были выявлены 27 человек из числа близких контактов, которые изолированы.

Служба скорой медицинской помощи работает в штатном режиме.

Для выяснения причинно-следственной связи заражений, в данный момент сотрудниками Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы проводится эпидемиологическое расследование.